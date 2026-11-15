Castraciones en tu Barrio llega al Ilolay

El programa municipal Castraciones en tu Barrio llegará desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre a la vecinal de barrio Ilolay, ubicada en avenida Williner 546. Durante esas jornadas, los vecinos podrán acceder gratuitamente a castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

La atención se realizará de 7:30 a 12:00, sin necesidad de solicitar turno previo. Los servicios se brindarán por orden de llegada, a partir de las 7:30. Se castran machos y hembras desde los cuatro meses de edad.

Para acceder a la cirugía, las mascotas deberán concurrir con un ayuno de cinco horas, acompañadas por una persona adulta responsable. Además, será necesario llevar una manta para abrigarlas durante el regreso a casa.

Por qué es importante castrar a las mascotas

La castración no solo permite evitar gestaciones no deseadas, sino que también contribuye a prevenir problemas de salud. En el caso de las perras, por ejemplo, reduce el riesgo de desarrollar piometra, una infección uterina grave que puede presentarse especialmente en animales adultos y después de sucesivos ciclos reproductivos.

A través de la Dirección de Salud Animal y Zoonosis, la Municipalidad de Rafaela continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad para acercar estos servicios a los vecinos. La iniciativa busca facilitar el acceso a una política pública de prevención que promueve el bienestar animal y una mejor convivencia comunitaria.

Dónde estará el programa Castraciones en tu Barrio: próximos recorridos

El cronograma previsto para las próximas semanas es el siguiente: