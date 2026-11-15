Atlanta continúa alimentando su ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. En Villa Crespo, el equipo dirigido por Cristian Pellerano empató 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Gracias a la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular, el Bohemio sigue en carrera por el segundo ascenso, mientras que el conjunto de Caseros quedó eliminado.

El partido comenzó con mucha paridad, con dos equipos conscientes de la importancia del resultado. Durante la primera mitad, ninguno logró sacar diferencias y las emociones quedaron reservadas para el complemento.

A los 48 minutos llegó la sorpresa para el público local: Jorge Correa adelantó a Estudiantes de Buenos Aires y renovó las esperanzas del equipo visitante, que necesitaba una victoria para conseguir la clasificación. Un error del arquero Juan Rago había generado preocupación en Villa Crespo y le permitió al Pincha ponerse en ventaja.

Sin embargo, Atlanta reaccionó rápidamente. Apenas seis minutos después, a los 54, Federico Álvarez marcó el 1-1 y devolvió la tranquilidad a los hinchas del Bohemio. Con ese resultado, el conjunto local recuperó el escenario favorable que le otorgaba su posición en la tabla y encaminó su pase a la siguiente instancia.

La ventaja deportiva fue determinante para definir la clasificación. Atlanta había terminado segundo en la Zona B, con 62 puntos, mientras que Estudiantes de Buenos Aires ocupó el octavo puesto de la Zona A, con 49 unidades. Esa diferencia en la fase regular le permitió al equipo de Villa Crespo avanzar con el empate, sin necesidad de recurrir a otra definición.

De esta manera, Atlanta superó los octavos de final y se metió entre los ocho equipos que continúan en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El Bohemio sigue dando pasos firmes en el Reducido y mantiene intacta la ilusión de volver a Primera División.