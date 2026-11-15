Los Pumas dieron el primer paso: vencieron a Italia en el inicio del Nations Championship

Los Pumas consiguieron una valiosa victoria por 19-14 frente a Italia en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, por la quinta jornada del Nations Championship. El seleccionado argentino debió luchar hasta el último minuto para quedarse con el triunfo, en un encuentro que tuvo un cierre cargado de tensión y en el que incluso llegó a defender con dos jugadores menos.

Después de la derrota frente a Irlanda, el equipo nacional necesitaba recuperarse y logró hacerlo en territorio italiano. Con una actuación irregular, pero mostrando carácter en los momentos decisivos, los dirigidos por Felipe Contepomi consiguieron un resultado importante en su gira europea.

Los Pumas sufrieron en el primer tiempo y llegaron al descanso igualados

El comienzo del partido fue complicado para Argentina. Italia sorprendió rápidamente con una buena jugada colectiva después de un line, que terminó con el try de Monty Ioane y la conversión de Tommaso Allan a los cuatro minutos para establecer el 7-0.

Durante la primera mitad, el encuentro se caracterizó por el juego físico, las imprecisiones y las infracciones de ambos seleccionados. Los Pumas tuvieron dificultades en el scrum y no consiguieron transformar su dominio territorial en situaciones claras de peligro. Además, Tomás Albornoz recibió una tarjeta amarilla que complicó todavía más el desarrollo para el conjunto albiceleste.

Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, Argentina encontró la fórmula para llegar al ingoal rival. A través de un line y maul, Bautista Bernasconi apoyó el primer try argentino, mientras que Albornoz acertó la conversión para establecer el 7-7 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

La reacción argentina y un final para el infarto

En el segundo tiempo, Los Pumas mostraron una mejor versión y comenzaron a encontrar espacios en la defensa italiana. Con algunos cambios desde el banco, el seleccionado nacional ganó intensidad y logró revertir el resultado.

A los 14 minutos llegó una de las conquistas más importantes de la tarde. Después de una gran combinación colectiva iniciada a partir de un scrum, Rodrigo Isgró apareció por el sector derecho y apoyó el try que puso a Argentina arriba por 12-7.

Poco después, el conjunto albiceleste aprovechó la superioridad numérica por la amonestación de Enoch Opoku Gyamfi. En una nueva acción ofensiva de los forwards, Mateo Carreras llegó al ingoal y amplió la diferencia a 19-7, con una conquista que parecía encaminar definitivamente el triunfo.

Sin embargo, Italia no se dio por vencida y el cierre se convirtió en una prueba de resistencia para el seleccionado argentino. Una infracción en el maul defensivo derivó en una tarjeta amarilla para Joel Sclavi y, posteriormente, en un try-penal para la Azzurra. Además, Efraín Elías recibió una expulsión temporal, por lo que Los Pumas debieron afrontar los minutos finales con apenas 13 jugadores en cancha.

Con el marcador 19-14, Argentina resistió los ataques del conjunto local y defendió su ventaja hasta la última pelota. En la jugada final, Italia tuvo un penal a favor y decidió buscar el line para intentar una última conquista. Sin embargo, el lanzamiento terminó en el ingoal y el árbitro marcó el final del encuentro.

De esta manera, Los Pumas se quedaron con un sufrido triunfo por 19-14 ante Italia en Génova y consiguieron recuperarse después de la caída frente a Irlanda. Una victoria que exigió carácter, esfuerzo y una enorme tarea defensiva para cerrar una tarde de máxima tensión en el Nations Championship.