Milei confirmó que buscará un segundo mandato presidencial en las elecciones de 2027.

El Presidente proyectó que la Argentina alcance acuerdos comerciales con el 90% del planeta para 2031.

Defendió la apertura económica, la desregulación y la reducción de impuestos como motores del crecimiento.

Aseguró que su Gobierno podría devolver 500.000 millones de dólares a los argentinos mediante la baja tributaria.

Atribuyó al fin del barril criollo una reversión de 30.000 millones de dólares en el balance energético.

Estimó que los cambios en la ley de glaciares podrían multiplicar por 20 las exportaciones mineras.

El presidente Javier Milei confirmó que competirá por un segundo mandato en las elecciones de 2027 y utilizó un acto cultural en la Casa Rosada para ratificar la continuidad de su proyecto económico. La definición se produjo durante la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano, en el marco de la Noche de los Museos, donde defendió la apertura comercial, anticipó nuevas reducciones impositivas y presentó los resultados de su gestión como fundamentos de una estrategia de largo plazo.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario vinculó sus aspiraciones electorales con el objetivo de ampliar la inserción internacional de la Argentina. En ese contexto, recordó que el Gobierno pretende que para 2031 el país tenga acuerdos comerciales con naciones que representen el 90% del planeta, luego de los entendimientos alcanzados con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos.

Al referirse a ese horizonte, despejó cualquier especulación sobre sus intenciones políticas. “Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó ante los asistentes.

La presentación tuvo como escenario el Museo de la Casa Rosada y marcó la primera participación activa de Milei en esa jornada cultural desde que llegó a la Presidencia. La muestra, denominada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne documentos e imágenes inéditas seleccionadas por el historiador Diego Valenzuela y propone un recorrido por la formación intelectual del creador de la Bandera, sus ideas anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior trayectoria militar.

El jefe de Estado aprovechó la exposición para establecer una relación entre el pensamiento económico que atribuyó a Belgrano y los principales lineamientos de su administración. Según su interpretación, el prócer fue uno de los primeros introductores de las ideas liberales en el Río de la Plata y comprendió que la riqueza de una sociedad debía surgir del trabajo, la producción y el intercambio, antes que de los privilegios políticos o la acumulación de metales.

En su discurso, Milei cuestionó el proceso de cierre comercial que, a su entender, caracterizó a la Argentina durante el último siglo. Sostuvo que la reducción del mercado interno y las restricciones al intercambio internacional limitaron la especialización productiva y terminaron perjudicando las posibilidades de crecimiento.

“Cerrar la economía y achicar el tamaño del mercado, llámese 48 millones o 50 millones, pone un freno al crecimiento económico”, argumentó. También destacó que su Gobierno continuará con el programa de reducción tributaria y aseguró que, si se cumple el escenario económico previsto, durante todo el período de gestión se devolverán a los argentinos 500.000 millones de dólares mediante la baja de impuestos.

El mandatario también mencionó las lecturas de Belgrano sobre autores como Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, François Quesnay y Ferdinando Galiani. A partir de esos antecedentes, lo describió como un defensor de la competencia y del reconocimiento del mérito individual, en oposición a los privilegios y las decisiones discrecionales del poder.

Milei sostuvo que la agenda económica oficial se apoya en tres pilares: la desregulación, la apertura comercial y el desarrollo del capital humano. Incluso hizo referencia a un trabajo elaborado junto con Demian Reidel sobre los rendimientos crecientes de la economía y bromeó con que algunas de las conclusiones que presentaron ya podían encontrarse en los escritos de Belgrano.

La defensa de la competencia también le permitió justificar las medidas de desregulación impulsadas por su administración. En particular, destacó la eliminación del denominado barril criollo y atribuyó a esa decisión un cambio significativo en el balance energético argentino. Según las cifras que presentó, el país pasó de un déficit de 15.000 millones de dólares a un superávit de igual magnitud, lo que representa una reversión de 30.000 millones.

El Presidente vinculó ese resultado con las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger y utilizó el ejemplo para cuestionar los mecanismos de fijación de precios por parte del Estado.

En materia minera, defendió las modificaciones introducidas en la ley de glaciares y comparó el nivel de exportaciones argentinas con el chileno. Mientras la Argentina exportaba minerales por unos 3.000 millones de dólares, Chile alcanzaba los 60.000 millones. Sobre esa diferencia, estimó que los cambios normativos podrían multiplicar por 20 las exportaciones mineras nacionales.

El cierre del discurso estuvo dedicado a presentar a Belgrano como un adversario del mercantilismo, los monopolios y los precios máximos establecidos por las autoridades. De esa manera, Milei combinó la reivindicación histórica del prócer con una defensa de su programa económico y dejó explícito que pretende darle continuidad más allá de las elecciones legislativas y del actual mandato presidencial.