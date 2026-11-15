Un convencional de Bariloche fue abucheado por reivindicar a Videla y respondió con gestos obscenos

Adrián Marcelo Grau asumió como convencional constituyente de Bariloche en medio de abucheos.

El dirigente recibió cánticos de repudio por sus publicaciones de reivindicación de Jorge Rafael Videla.

Durante la ceremonia respondió a los manifestantes con gestos obscenos y levantó el dedo del medio.

La APDH regional Bariloche y otras organizaciones habían reclamado que fuera apartado de la lista oficialista.

Grau integra la alianza Estamos Haciendo Bariloche, vinculada al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck.

Los 15 convencionales tendrán a su cargo la reforma de la Carta Orgánica municipal.

La asunción de los 15 integrantes de la Convención Constituyente de Bariloche quedó atravesada por un episodio de fuerte tensión cuando Adrián Marcelo Grau, representante de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, recibió cánticos de repudio y abucheos por sus publicaciones en redes sociales en las que reivindicó al dictador Jorge Rafael Videla y justificó el terrorismo de Estado. El convencional respondió a las manifestaciones del público con gestos obscenos, en una escena que generó incomodidad durante la ceremonia institucional.

El incidente se produjo este jueves, cuando el intendente Walter Cortés convocó a Grau para subir al escenario y prestar juramento como integrante del cuerpo encargado de reformar la Carta Orgánica municipal. Apenas fue mencionado su nombre, desde el sector del público comenzaron los silbidos y las expresiones de rechazo.

Entre los asistentes se exhibió un pañuelo blanco con la inscripción «30.000», en referencia a los desaparecidos durante la última dictadura militar, mientras se escuchaban cánticos que reivindicaban la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

La reacción del convencional quedó registrada en la transmisión oficial del acto. Cuando avanzaba hacia el escenario, miró hacia quienes lo cuestionaban e hizo un primer ademán obsceno. Luego levantó el dedo índice y continuó su recorrido para saludar a una autoridad y recibir su diploma.

Los cuestionamientos no se interrumpieron durante la ceremonia. Al momento de prestar juramento, Grau solicitó que aumentaran el volumen del micrófono porque no conseguía escuchar su propia voz. Después tomó el dispositivo, se dirigió hacia el público y pronunció en voz alta la fórmula: «Sí, juro».

Sin embargo, la tensión continuó cuando el convencional se ubicó junto al resto de los integrantes de la Convención. En ese momento volvió a responder a los asistentes, esta vez levantando el dedo del medio. La reacción provocó incomodidad entre quienes compartían el escenario, aunque no hubo intervenciones públicas para detener el episodio.

Las publicaciones que desataron el rechazo

El origen de las manifestaciones contra Grau está relacionado con una serie de mensajes difundidos desde su cuenta personal de Facebook, en los que expresó elogios hacia Videla y reivindicó aspectos de la última dictadura militar.

Entre las publicaciones que generaron mayor controversia figuraba una imagen del ex jefe de la Junta Militar acompañada por la frase: «Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia».

En otros mensajes, el convencional calificó al dictador como «el más grande entre los grandes» y manifestó su pesar porque, según su interpretación, el régimen militar no había terminado su trabajo.

También compartió contenidos vinculados con los vuelos de la muerte, además de expresiones insultantes dirigidas contra las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones históricas de defensa de los derechos humanos y búsqueda de los desaparecidos.

Otra de las publicaciones que provocó cuestionamientos reproducía la consigna «No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes», una expresión que niega la dimensión de los crímenes de la dictadura y reivindica la violencia ejercida durante ese período.

Los mensajes tomaron estado público durante la campaña electoral y generaron reacciones de organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), regional Bariloche, junto con otras organizaciones, impulsó presentaciones contra el dirigente y reclamó que fuera apartado de la nómina oficialista antes de las elecciones del 1 de noviembre.

Pese a esos cuestionamientos, Grau integró la lista que participó de los comicios y finalmente asumió como convencional constituyente.

La reforma de la Carta Orgánica municipal

El episodio se produjo en el inicio formal de una instancia institucional relevante para la ciudad rionegrina. Los 15 convencionales que asumieron este jueves tendrán la responsabilidad de debatir y elaborar las modificaciones de la Carta Orgánica de Bariloche, el instrumento que establece la organización política, administrativa e institucional del municipio.

Grau llegó a la Convención como representante de Estamos Haciendo Bariloche, una alianza integrada por el Partido Unión y Libertad (PUL), vinculado al intendente Walter Cortés, y Juntos Somos Río Negro (JSRN), la fuerza política del gobernador Alberto Weretilneck.

La controversia alrededor de sus publicaciones y su comportamiento durante el acto de asunción incorporó un elemento de tensión al comienzo de las deliberaciones. Mientras la Convención deberá concentrarse en discutir las reglas institucionales que regirán el funcionamiento de la ciudad, la presencia del dirigente quedó marcada por los cuestionamientos vinculados con sus expresiones sobre la dictadura y los derechos humanos.