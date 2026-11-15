Aguiar apuntó contra Milei y Caputo por la aceleración de la inflación: “El Gobierno sigue domado”

La inflación de octubre fue del 2,2% y marcó la segunda aceleración mensual consecutiva.

Rodolfo Aguiar cuestionó a Javier Milei por el resultado de la política antiinflacionaria.

El titular de ATE responsabilizó a Luis Caputo y criticó el rumbo del programa económico.

La inflación acumulada en 2026 alcanzó el 26,3% y la interanual llegó al 33,1%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró los aumentos con una suba del 4,2%.

Una familia tipo necesitó $1.690.000 para no ser pobre y $761.261 para superar la línea de indigencia.

La aceleración de los precios volvió a convertirse en un frente de confrontación política para el Gobierno de Javier Milei. Luego de que el índice de octubre alcanzara el 2,2%, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el programa económico y responsabilizó al ministro de Economía, Luis Caputo, por los resultados de la política oficial.

El dirigente sindical aprovechó la difusión del dato para lanzar una crítica directa al Presidente y poner en discusión uno de los principales objetivos de la administración libertaria: reducir la inflación. Según planteó, el incremento de octubre, que representó la mayor variación mensual en seis meses, expuso las dificultades del Gobierno para consolidar una desaceleración sostenida del costo de vida.

“¡El Gobierno sigue domado por la inflación! Fue 2,2% en octubre, la más alta en 6 meses”, escribió Aguiar en su cuenta de X. En el mismo mensaje, cuestionó las reiteradas afirmaciones presidenciales sobre la supuesta facilidad para controlar los precios y contrapuso ese discurso con la evolución del empleo, los ingresos y el consumo.

El titular de ATE sostuvo que durante los tres años de gestión de Milei los principales retrocesos se produjeron en el empleo formal, el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los trabajadores. De esa manera, buscó vincular la evolución de los precios con el deterioro de las condiciones económicas de los hogares y con las consecuencias sociales del programa aplicado por el Ejecutivo.

Las críticas también alcanzaron a Caputo, a quien Aguiar atribuyó responsabilidad por el resultado inflacionario. El sindicalista cuestionó el enfoque de la política económica y utilizó una calificación irónica para referirse al funcionario, al que acusó de privilegiar el endeudamiento en moneda extranjera y las operaciones financieras por encima de una estrategia orientada a fortalecer la actividad productiva.

En su publicación, el dirigente fue más allá de la discusión coyuntural y comparó el rumbo económico de la administración libertaria con los programas aplicados durante las gestiones de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Según su interpretación, se trata de una receta que ya tuvo consecuencias negativas para la economía argentina y que podría desembocar en una fuerte devaluación.

El cuestionamiento sindical se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una suba del 2,2%. El resultado confirmó una aceleración por segundo mes consecutivo, luego del 1,9% correspondiente a septiembre, y quedó por encima de las estimaciones que habían anticipado las consultoras y los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que proyectaban un incremento del 1,8%.

Con el resultado de octubre, la inflación acumulada durante 2026 llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%. Aunque el Gobierno sostiene que la reducción de la inflación constituye uno de los pilares de su programa, la nueva suba mensual representa un dato desfavorable para la estrategia oficial y alimenta los cuestionamientos sobre la evolución de los precios.

Entre los componentes del índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos, con una variación del 4,2%. El comportamiento de ese rubro estuvo relacionado, entre otros factores, con los incrementos en las tarifas de gas y los alquileres. En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco registró la menor suba, con el 0,8%.

El informe también expuso los valores necesarios para cubrir las necesidades básicas. Una familia tipo requirió $1.690.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que necesitó $761.261 para superar la línea de indigencia.

La reacción de Aguiar trasladó así el debate económico al terreno político y sindical. La aceleración de octubre reabrió las críticas sobre el costo del ajuste, la pérdida de poder adquisitivo y la capacidad del Gobierno para sostener una reducción de precios sin profundizar el deterioro de los ingresos y el consumo.