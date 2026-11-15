La conflictividad laboral se profundizó en todo el país: casi mil conflictos en menos de tres años y más cierres de empresas

La conflictividad laboral acumuló 953 episodios entre enero de 2024 y noviembre de 2026.

El promedio mensual de conflictos pasó de 25 a 33 durante el último año.

La industria manufacturera concentró el 65,3% de los casos registrados.

Los despidos explicaron el 53,7% de los conflictos y se destruyeron 437.611 empleos formales.

En el segundo semestre de 2026, el 56,5% de los episodios derivó en cierres, quiebras o concursos preventivos.

Las pymes concentraron el 41% de los conflictos y la región centro reunió el 54,8% del total.

La crisis del empleo acumuló 953 episodios de conflictividad laboral entre enero de 2024 y los primeros días de noviembre de 2026, con un deterioro que se profundizó durante el último año y tuvo a la industria manufacturera como principal escenario. Los despidos, los cierres de establecimientos y las dificultades financieras de las compañías concentraron la mayor parte de los reclamos, en un contexto marcado por la retracción del mercado interno y el impacto de la apertura de las importaciones.

El relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró un incremento sostenido de los conflictos en el período analizado. Mientras que durante la primera etapa se contabilizaba un promedio de 25 episodios mensuales, en el transcurso del último año la cifra ascendió a 33. La evolución refleja una intensificación de las tensiones en los distintos sectores productivos y de servicios, con consecuencias sobre trabajadores y empresas en diferentes regiones del país.

La industria manufacturera concentró el 65,3% de los casos, una proporción que la ubicó muy por encima del resto de las actividades económicas. Las ramas textil, alimenticia, metalúrgica y siderúrgica estuvieron entre las más afectadas, debido a la combinación de una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados.

Los servicios reunieron el 15,9% de los conflictos, con situaciones que alcanzaron a las actividades de recreación, transporte, medios de comunicación, sanidad y finanzas. El comercio explicó el 8,4%, con especial incidencia en las grandes cadenas de supermercados, mientras que el sector primario representó el 7,9%, con dificultades en las actividades hidrocarburíferas, pesqueras y mineras. La construcción, por su parte, registró el 2,5% de los episodios.

La pérdida de puestos de trabajo fue el principal detonante de las disputas. Los despidos explicaron el 53,7% de los conflictos relevados y el informe los relacionó con la destrucción de 437.611 empleos formales entre el cierre de 2023 y mediados de 2026.

Sin embargo, el deterioro no se limitó a las desvinculaciones y las suspensiones. La naturaleza de los episodios cambió a medida que avanzó el período, con un crecimiento de las situaciones que comprometieron la continuidad de las compañías. Durante el segundo semestre de 2026, el 56,5% de los conflictos derivó en cierres definitivos, quiebras o concursos preventivos, una señal del agravamiento de las dificultades financieras y operativas.

El mapa de las causas muestra que, además de los despidos, los cierres de empresas representaron el 17,5% de los casos; las situaciones de crisis, el 10,7%; y las suspensiones de personal, el 9,1%. Las quiebras alcanzaron el 2,3%, los retiros voluntarios el 2,1% y los concursos preventivos el 1,9%. Los reclamos por condiciones laborales y salarios adeudados, las paralizaciones y otras situaciones completaron el registro.

Entre las compañías que atravesaron cierres o procesos de reestructuración aparecen Electrolux y SanCor, en Santa Fe; Metalfor, en Córdoba; Granja Tres Arroyos y Unionbat, en Entre Ríos; y Musimundo y la fabricante de calzado Dass, en Misiones. Los casos reflejan el alcance territorial de las dificultades y la presión sobre actividades industriales y comerciales.

Las pequeñas y medianas empresas concentraron el 41% de los conflictos, lo que expone la vulnerabilidad de un segmento central para el entramado productivo y la generación de empleo. También se registraron episodios en conglomerados extranjeros, que representaron el 23,5%; grandes empresas nacionales, con el 21,8%; grandes grupos económicos, con el 9,7%; y compañías estatales, con el 4%.

La composición del capital de las firmas afectadas mostró un predominio de empresas nacionales: representaron el 74,2% de los casos. Las compañías de capital extranjero explicaron el 24%, mientras que aquellas con participación mixta alcanzaron el 1,7%.

En la distribución geográfica, la región centro concentró el 54,8% de los conflictos laborales. La provincia de Buenos Aires encabezó el registro, con el 27,9%, seguida por Santa Fe, con el 10,4%; Córdoba, con el 6,9%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 5,7%; y Entre Ríos, con el 3,9%. Fuera de ese núcleo, La Rioja reunió el 6,8% y Tierra del Fuego el 4,7%.

La evolución de los indicadores expone un escenario en el que las tensiones laborales dejaron de estar asociadas únicamente a reducciones de personal y comenzaron a reflejar, cada vez con mayor frecuencia, la desaparición de empresas y el deterioro de estructuras productivas. El aumento del promedio mensual de conflictos y la extensión de los cierres muestran la profundidad que adquirió la crisis del empleo durante el período relevado.