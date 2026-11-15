La inflación de octubre dejó a los plazos fijos con tasas negativas y vuelve a castigar el ahorro en pesos

La inflación de octubre fue del 2,2%, el registro más alto desde abril.

Los plazos fijos tradicionales ofrecen rendimientos mensuales inferiores al aumento de los precios.

Las tasas bancarias minoristas llegan al 1,8% mensual y algunas entidades alcanzan el 1,97%.

El dólar subió 6,1% en 2026, frente al avance del 21,7% de los depósitos en pesos.

El mercado espera una inflación del 1,7% para noviembre y anticipa posibles subas de las tasas.

Los economistas advierten que la inflación persistente y el elevado costo del crédito debilitan el incentivo al ahorro.

El incremento de los precios durante octubre volvió a reducir la rentabilidad de los ahorristas que eligieron los depósitos tradicionales en pesos. Con una inflación del 2,2%, el nivel más elevado desde abril, los rendimientos que ofrecen los bancos quedaron por debajo de la evolución del costo de vida, incluso en las entidades que pagan las tasas más altas del sistema financiero. Sin embargo, la estabilidad del dólar y las expectativas de una desaceleración inflacionaria mantienen cierto atractivo para las colocaciones en moneda nacional.

El dato difundido por el INDEC sorprendió a buena parte de los analistas, que habían proyectado un incremento mensual de los precios inferior al finalmente registrado. Las estimaciones privadas se ubicaban entre el 1,7% y el 2,1%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había calculado una inflación del 1,8% para octubre.

La diferencia entre las previsiones y el resultado oficial tuvo consecuencias directas sobre los instrumentos tradicionales de ahorro. Actualmente, los principales bancos ofrecen tasas nominales anuales de entre el 17% y el 22% para los plazos fijos minoristas a 30 días. En términos mensuales, la rentabilidad máxima de esas entidades alcanza aproximadamente el 1,8%, por debajo del 2,2% de inflación.

En los bancos de menor tamaño aparecen algunas alternativas con rendimientos superiores. Las entidades que llegan a pagar una tasa nominal anual del 24% permiten obtener cerca del 1,97% mensual. Sin embargo, tampoco ese nivel resulta suficiente para compensar el aumento de los precios.

De esta manera, quienes colocaron sus ahorros en un plazo fijo tradicional durante octubre perdieron capacidad de compra en términos reales. La situación vuelve a plantear dificultades para quienes buscan preservar sus ingresos sin asumir mayores riesgos de inversión.

El dólar sigue perdiendo atractivo frente a los depósitos en pesos

La contracara de este escenario es el comportamiento del mercado cambiario. Mientras los precios avanzaron un 2,2% durante octubre, el dólar minorista vendido en el Banco Nación registró una suba del 1,3%. En noviembre, hasta el momento considerado en las estimaciones, el incremento acumulado era de apenas el 0,6%.

La comparación modifica parcialmente el panorama para los ahorristas. Aunque el plazo fijo no consiguió superar a la inflación, continúa ofreciendo una rentabilidad superior a la evolución de la divisa estadounidense.

En el acumulado de 2026, el dólar minorista registra un incremento del 6,1%, mientras que los depósitos tradicionales en pesos avanzaron aproximadamente un 21,7%. Esa diferencia explica por qué, durante los últimos meses, las colocaciones bancarias resultaron más convenientes que la compra de dólares para quienes evaluaron exclusivamente el rendimiento nominal de ambas alternativas.

Sin embargo, los economistas advierten que la estabilidad cambiaria no elimina los riesgos asociados con la inflación ni garantiza que esa relación se mantenga en el futuro.

Las expectativas para noviembre y las tasas de interés

Las proyecciones del mercado apuntan a una inflación cercana al 2% mensual durante los próximos meses. El REM del Banco Central estimó para noviembre un incremento del 1,7%, un resultado que permitiría reducir la diferencia entre el rendimiento de los depósitos y la evolución de los precios.

El economista Joaquín Aranguiz, de Fundación Libertad, advirtió que existe una dificultad persistente para quebrar la barrera psicológica del 2%. Según explicó, los aumentos de precios regulados, alimentos y productos estacionales generan una inercia que complica una desaceleración sostenida.

Para noviembre, además, las tarifas vuelven a ejercer presión. En el área metropolitana de Buenos Aires, la electricidad registra un incremento del 3,57% y el gas una suba promedio del 2,17%. La evolución de los alimentos y de la inflación núcleo será determinante para establecer si el 2,2% de octubre representó un episodio puntual o una señal de mayor persistencia inflacionaria.

En paralelo, las tasas en pesos podrían comenzar a recuperarse. Javier Dicristo, gerente financiero de Banco Meridian, señaló que algunas entidades ya ofrecen rendimientos cercanos al 2% mensual y consideró que todavía existe margen para nuevas subas.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum, destacó que la tasa TAMAR, utilizada como referencia para grandes depósitos, ya alcanza un rendimiento efectivo mensual del 2,1%, superior a la inflación esperada para noviembre.

El desafío de recuperar el incentivo al ahorro

Las alternativas de inversión también muestran diferencias según el plazo. Las letras del Tesoro en pesos ofrecen rendimientos mensuales de entre 1,95% y 2,06%, mientras que algunos bonos ajustados por TAMAR presentan tasas superiores para vencimientos más largos. Esa diferencia refleja una mayor incertidumbre del mercado respecto de la evolución económica a partir de 2027.

Lucía Balero, consultora de inversiones, advirtió que las Lecaps pueden ofrecer protección frente a la inflación, pero su rendimiento queda fijado al momento de la compra. Si los precios aceleran por encima de esa tasa, el inversor pierde rentabilidad real.

Por su parte, Raúl Sánchez, director del CEDEAM de la UBA, cuestionó que los plazos fijos tengan rendimientos máximos anuales del 24% frente a una inflación que mantiene un piso elevado. También señaló la diferencia con las tasas de los préstamos personales, que superan el 60%, y reclamó medidas para reducir los costos financieros y moderar los aumentos de los servicios públicos.

El desafío para el Gobierno será conseguir que la inflación descienda de manera sostenida y que las tasas de interés vuelvan a ofrecer un incentivo para mantener los ahorros en pesos. Mientras tanto, la estabilidad del dólar funciona como un contrapeso, aunque no alcanza para evitar que los depósitos tradicionales continúen perdiendo frente al costo de vida.