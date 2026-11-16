El AO28 ofrece un rendimiento del 16% anual en dólares, que equivale al 47,3% medido en pesos según las expectativas cambiarias.

El bono TMG28 proyecta un rendimiento del 41,1%, inferior al del título en dólares con vencimiento cercano.

Las tasas bancarias elevadas dificultan el financiamiento de empresas y emprendimientos productivos.

La inflación en dólares del 24,5% anual reduce los márgenes de los exportadores y la competitividad industrial.

El Banco Central enfrentará en diciembre el desafío de atender la demanda de pesos y administrar sus compras de divisas.

Los vencimientos de 2028 exigirán mayores recursos, aunque el crecimiento esperado de las exportaciones podría fortalecer la capacidad de pago.

El mercado financiero empieza a mostrar señales de desconfianza en los instrumentos en pesos y una preferencia relativa por los títulos nominados en dólares, mientras las empresas enfrentan un escenario de crédito costoso y escasa previsibilidad. La combinación de tasas internacionales más elevadas, una brecha creciente entre inflación y evolución cambiaria y los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante los próximos meses plantea un desafío adicional para el programa económico.

Una de las señales más llamativas aparece en la comparación entre dos bonos con vencimientos cercanos. El AO28, denominado en dólares y con vencimiento en octubre de 2028, ofrece actualmente un rendimiento del 16% anual. Si se incorpora la expectativa de devaluación del 27% para los próximos doce meses, relevada por el mercado, su rentabilidad medida en moneda nacional alcanza aproximadamente el 47,3%.

En cambio, el TMG28, un instrumento en pesos que vence en agosto de 2028, cotiza a una paridad del 88,4% y paga una tasa variable Tamar más un adicional del 6,9% anual. Su rendimiento proyectado se ubica en el 41,1%. La diferencia resulta significativa: un título en dólares puede ofrecer una rentabilidad superior en pesos a la de otro instrumento con vencimiento incluso anterior.

Esta relación refleja las expectativas que comienzan a dominar las decisiones de inversión. Los operadores no solamente consideran el rendimiento nominal de los activos, sino también el riesgo cambiario y la posibilidad de que la evolución del dólar termine modificando la conveniencia de permanecer posicionados en moneda nacional. Desde esta perspectiva, las series de bonos en dólares con vencimientos posteriores a las elecciones de 2027 aparecen como algunas de las alternativas más atractivas del mercado.

Pero las tensiones financieras no se limitan a los inversores. El sector productivo también enfrenta dificultades para adaptarse a un escenario en el que el costo del dinero puede superar la rentabilidad esperada de numerosos proyectos. Durante la primera quincena de noviembre, las tasas bancarias alcanzaron niveles muy elevados y dejaron en evidencia la falta de un corredor suficientemente previsible para que las entidades financieras puedan establecer condiciones estables de crédito.

La consecuencia es que muchos emprendimientos encuentran dificultades para financiar su expansión. En lugar de recurrir al endeudamiento, algunas empresas deben utilizar recursos propios, capitalizar sus estructuras o incorporar socios para sostener sus planes de crecimiento. El problema adquiere mayor dimensión en una economía cuya actividad durante 2026 mostraría una expansión inferior al 1%.

A esta situación se agrega un deterioro de la competitividad. La inflación interanual llegó al 33,1%, mientras que el tipo de cambio avanzó apenas un 6,9% durante el mismo período. La diferencia representa una inflación en dólares del 24,5%, que encarece los costos locales y reduce los márgenes de los exportadores. Las compañías que venden en el mercado interno también deben enfrentar una competencia creciente de productos importados.

El frente internacional tampoco ofrece demasiados alivios. Las tasas de interés de las principales economías se ubican en niveles que establecen un piso cercano al 5% anual en dólares. Para la Argentina, cualquier regreso al financiamiento voluntario podría implicar rendimientos de dos dígitos, con el consiguiente aumento de los intereses que deberá afrontar el Estado. El sostenimiento del superávit fiscal continuará siendo indispensable para evitar que esas obligaciones comprometan el programa económico.

Diciembre, una prueba para el Banco Central

El calendario financiero agrega otra fuente de incertidumbre. En noviembre deben afrontarse los intereses de los bonos AN29, AO27, AO28 y AO29, mientras que enero concentrará vencimientos de capital de los títulos AL29 y AL30 y pagos de renta de los bonos AL y GD correspondientes a 2035, 2038, 2041 y 2046.

La atención estará puesta en la capacidad del Gobierno para conseguir los dólares necesarios. Entre las fuentes de financiamiento previstas tendrán protagonismo las compras de divisas que pueda realizar el Banco Central, una intervención que podría incrementar la demanda de moneda extranjera en el mercado durante el cierre del año.

Diciembre tendrá, además, una particularidad monetaria. La demanda estacional de pesos suele aumentar y obliga a la autoridad monetaria a garantizar liquidez para evitar movimientos desordenados en las tasas. En ese contexto, el Banco Central podría comprar divisas e inyectar moneda nacional. Sin embargo, durante enero y febrero, cuando la demanda de dinero disminuye, deberá retirar parte de esos pesos para evitar un exceso de liquidez.

El petróleo también condiciona las perspectivas. Con el Brent alrededor de los 95 dólares por barril, los costos energéticos y de transporte seguirán presionando sobre las empresas. Una reducción hasta los 70 dólares representaría un alivio importante, especialmente para las economías regionales más alejadas de los puertos.

Pese a las dificultades, las perspectivas financieras de mediano plazo no son necesariamente negativas. El programa de financiamiento previsto para 2027 no anticipa un escenario de cesación de pagos. En 2028, aunque los vencimientos serán considerablemente mayores, se espera que el crecimiento de las exportaciones aporte un volumen superior de divisas para atender los compromisos.

La incógnita inmediata pasa por la capacidad de atravesar los próximos meses sin que las necesidades de financiamiento, la volatilidad de las tasas y las presiones cambiarias terminen afectando todavía más a la actividad privada. El Gobierno deberá administrar un equilibrio complejo: sostener sus objetivos fiscales y financieros mientras las empresas necesitan crédito accesible y condiciones que les permitan volver a invertir.