Miguel Kiguel advirtió que el Gobierno subestimó la persistencia de la inflación y los aumentos cercanos al 2% mensual

El economista consideró que la política monetaria restrictiva no fue suficiente para quebrar la inercia de los precios

El IPC de octubre llegó al 2,2%, aunque la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%

Los mecanismos de actualización de salarios y contratos pueden prolongar las presiones inflacionarias

Kiguel reclamó mayor atención sobre la actividad económica, el empleo formal y la reducción del riesgo país

También cuestionó si las prioridades económicas del Gobierno coinciden con las principales demandas de la sociedad

El economista Miguel Kiguel cuestionó el enfoque del programa económico de Javier Milei y advirtió que la persistencia de la inflación demuestra que la desaceleración de los precios está encontrando obstáculos que no fueron suficientemente contemplados por el Gobierno. Aunque reconoció algunos indicadores favorables dentro del proceso de estabilización, consideró que la agenda económica debería incorporar con mayor fuerza otros problemas, entre ellos la recuperación de la actividad productiva, la generación de empleo formal, la acumulación de reservas y la reducción del riesgo país.

Al analizar el índice de precios al consumidor de octubre, que registró un incremento del 2,2%, el titular de la consultora EconViews sostuvo que el resultado superó las previsiones y volvió a poner en evidencia las dificultades para quebrar la dinámica inflacionaria. Según explicó, una parte del aumento respondió a factores específicos, como la modificación de las tarifas de gas en las denominadas Zonas Frías, que habría agregado aproximadamente 0,3 puntos porcentuales al indicador.

De no haberse producido ese impacto, estimó que la inflación mensual habría alcanzado el 1,9%. También destacó que la inflación núcleo, que excluye los componentes más volátiles y algunos precios regulados, se ubicó en el 1,5%, un dato que consideró más favorable para evaluar la tendencia subyacente de los precios.

Sin embargo, Kiguel advirtió que la persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual constituye una señal de que el proceso de desinflación todavía enfrenta dificultades importantes. A su entender, la administración nacional calculó que una política monetaria restrictiva y una menor circulación de dinero serían suficientes para provocar una reducción mucho más acelerada de los precios.

"El Gobierno subestimó la inercia, un fenómeno que se da en todos los procesos inflacionarios. Pensaron que con bajar la cantidad de dinero y una política monetaria más restrictiva la inflación iba a desplomarse. Y no pasó", afirmó.

El economista explicó que los aumentos de determinados productos y servicios terminan trasladándose al resto de la economía, generando mecanismos de actualización que dificultan una desaceleración sostenida. En ese sentido, señaló que los incrementos de la carne, las tarifas y otros rubros mantienen presiones sobre el índice general.

"Un mes son Zonas Frías, otra la carne, pero ya llevamos casi 24 meses de inflación del 2% y no baja", sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias que el indicador de octubre tendrá sobre distintos contratos y mecanismos de actualización. Entre ellos mencionó las cuotas de las empresas de medicina prepaga y las negociaciones salariales, que suelen tomar como referencia la evolución de los precios. Esa dinámica, explicó, contribuye a reproducir los aumentos y limita las posibilidades de una reducción más rápida de la inflación.

Más allá de las dificultades que todavía presenta la estabilización, Kiguel consideró que el escenario económico exige ampliar el foco de las prioridades oficiales. Para el especialista, la discusión ya no debería concentrarse exclusivamente en la evolución del índice de precios, sino también en la capacidad de la economía para recuperar producción, generar puestos de trabajo y mejorar las condiciones de financiamiento.

"Hoy los problemas pasan por otro lado, lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país", planteó.

En esa línea, advirtió que las decisiones destinadas a contener la inflación pueden generar tensiones con otros objetivos económicos. Particularmente, cuestionó los riesgos de sostener un tipo de cambio demasiado estable como herramienta antiinflacionaria, debido a sus posibles efectos sobre las reservas internacionales y la competitividad de la producción.

El economista también puso sobre la mesa una cuestión política vinculada con la orientación del programa oficial: cuáles son las variables que el Gobierno está dispuesto a priorizar y si esas decisiones coinciden con las expectativas de la sociedad.

"Las prioridades las define la política; ¿cuál es hoy la prioridad?: ¿la inflación, el nivel de actividad, aumentar las reservas?", se preguntó. Y agregó una advertencia sobre las diferencias entre la agenda oficial y las demandas sociales: "No sé si las preferencias hoy del Gobierno son las mismas que tiene la sociedad".

Kiguel reconoció que la inflación continúa afectando la planificación de las empresas, los ingresos de los trabajadores y las decisiones de inversión. Sin embargo, insistió en que la estabilización no puede evaluarse únicamente por la desaceleración de los precios. La capacidad de recuperar el empleo, fortalecer la actividad y mejorar las condiciones financieras será determinante para establecer si el programa económico consigue traducir sus resultados monetarios en una recuperación más amplia.