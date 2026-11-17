Villarruel ridiculizó a Juliana Santillán por un video sobre la inflación de octubre.

La vicepresidenta calificó la explicación de la diputada como una pieza digna del humor de Diego Capusotto.

Santillán sostuvo que, sin el impacto de los ajustes tarifarios, la inflación habría sido del 1,9%.

La inflación núcleo de octubre se ubicó en el 1,5%, mientras el IPC general alcanzó el 2,2%.

El enfrentamiento se suma a las diferencias de Villarruel con otros referentes libertarios, entre ellos Lilia Lemoine.

La interna oficialista continúa extendiéndose a las redes sociales, el Congreso y las controversias institucionales.

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que Victoria Villarruel utilizara las redes sociales para burlarse de Juliana Santillán, diputada nacional que había difundido una explicación sobre el último índice de inflación. La vicepresidenta respondió con ironía a un video de la legisladora, en una intervención que volvió a dejar expuestas las diferencias entre la titular del Senado y distintos referentes del espacio político que conduce Javier Milei.

«Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho», escribió Villarruel en su cuenta de X, en alusión al humorista Diego Capusotto. El comentario fue publicado como respuesta a un usuario que había compartido una grabación de Santillán y cuestionado duramente su desempeño parlamentario. La vicepresidenta retomó esa descalificación y convirtió el episodio en una nueva confrontación pública con una representante libertaria.

La intervención tuvo una particularidad: el blanco de sus críticas no había sido un funcionario opositor ni un dirigente ajeno al Gobierno, sino una diputada que salió a defender los resultados económicos de la administración nacional. Santillán había publicado un video de un minuto y 41 segundos para analizar el índice de precios al consumidor de octubre, que registró una suba del 2,2%, por encima del 1,9% correspondiente a septiembre.

La legisladora reconoció la aceleración del indicador general, pero sostuvo que el resultado debía analizarse teniendo en cuenta los componentes que incidieron sobre su evolución. En particular, señaló que los cambios regulatorios relacionados con la Ley de Zona Fría y las modificaciones en los subsidios energéticos aportaron 0,3 puntos porcentuales al registro mensual.

A partir de ese cálculo, Santillán afirmó que, si se descontaba ese impacto, la inflación habría sido del 1,9%, lo que, según su interpretación, confirmaría la continuidad del proceso de desaceleración de los precios.

También destacó el comportamiento de la inflación núcleo, que se ubicó en el 1,5% durante octubre. Ese indicador excluye los precios regulados y estacionales y fue utilizado por la diputada para sostener que las presiones inflacionarias de fondo continúan moderándose.

En su exposición, agregó que el IPC acumuló un incremento del 26,3% durante 2026 y del 33,1% interanual, mientras que la inflación núcleo registró variaciones del 24,4% y del 30,7%, respectivamente. Además, anualizó el resultado mensual del 1,5% y calculó una tasa efectiva del 19,56%, que presentó como una referencia de la tendencia hacia la que se dirige la economía.

Sin embargo, el índice oficial de octubre fue del 2,2% y representó el registro mensual más elevado desde abril, cuando había alcanzado el 2,6%. Entre los rubros de mayor incidencia se destacó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 4,2%. La estimación difundida por Santillán, por lo tanto, no modifica el resultado publicado, sino que representa un cálculo alternativo que excluye determinados efectos tarifarios.

El nuevo episodio se inscribe en un enfrentamiento político que viene profundizándose entre Villarruel y el núcleo de dirigentes más cercanos al Presidente. La relación entre ambos integrantes de la fórmula presidencial se deterioró progresivamente y las diferencias dejaron de limitarse a cuestiones institucionales para trasladarse también a las redes sociales y a las disputas con legisladores oficialistas.

Uno de los conflictos más visibles de la vicepresidenta es el que mantiene con Lilia Lemoine, diputada identificada con la defensa pública de Milei y de su hermana, Karina Milei. Los cruces entre ambas incluyeron cuestionamientos personales y discusiones sobre el papel de Villarruel dentro del Gobierno. La controversia llegó incluso al terreno judicial, después de que la titular del Senado realizara una presentación contra Lemoine y otras personas por publicaciones que consideró intimidatorias.

En abril, la vicepresidenta había ratificado que permanecería en su cargo hasta la finalización del mandato constitucional, en diciembre de 2027, pese a las críticas recibidas desde sectores libertarios.

Las tensiones también quedaron expuestas durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, cuando Villarruel cuestionó la falta de acreditaciones para participar de la misa celebrada en Palermo, una situación que generó respuestas y controversias dentro del oficialismo.

La burla dirigida a Santillán confirma que el conflicto ya no se limita a las diferencias entre Milei y su compañera de fórmula. La confrontación alcanza a dirigentes parlamentarios que respaldan abiertamente al Presidente y que se convirtieron en interlocutores de una disputa política cada vez más pública. En ese escenario, Villarruel volvió a utilizar las redes sociales para marcar distancia de quienes defienden la gestión libertaria y profundizar una interna que continúa sin señales de resolución.