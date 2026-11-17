Milman descartó que Bullrich tenga intención de romper con Javier Milei.

El sector bullrichista sostiene que forma parte de la estructura política y parlamentaria del Gobierno.

Más de 15 diputados vinculados a Bullrich se incorporaron al bloque de La Libertad Avanza.

El entorno de la senadora negó que exista un proyecto para enfrentar a Milei en las PASO de 2027.

La reforma electoral genera cuestionamientos por la constitucionalidad de las listas de adhesión para elegir senadores.

Milman cuestionó el costo de las PASO y advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas y financieras.

La relación política entre Javier Milei y Patricia Bullrich atraviesa una etapa de diferencias y negociaciones internas, pero desde el entorno de la senadora nacional descartan que exista una intención de abandonar La Libertad Avanza o confrontar con el Presidente. Gerardo Milman, ex diputado nacional y dirigente cercano a la ex ministra de Seguridad, aseguró que Bullrich mantiene su compromiso con el Gobierno, aunque considera necesario conservar autonomía para expresar desacuerdos frente a determinadas decisiones.

El ex legislador sostuvo que las versiones sobre una eventual fractura no reflejan la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos dirigentes. Según explicó, la relación se construyó a partir del acuerdo político que permitió la incorporación de Bullrich al proyecto libertario después de las elecciones generales de 2023, cuando decidió respaldar a Milei en el balotaje frente a Sergio Massa.

En aquella primera vuelta, el actual Presidente había obtenido alrededor del 30% de los votos, mientras que Bullrich había alcanzado aproximadamente el 25%. Para Milman, esos resultados evidenciaron la existencia de electorados con coincidencias, pero también con diferencias que todavía forman parte de la composición de la alianza oficialista.

El dirigente señaló que las coincidencias económicas, la defensa del orden público y determinados valores políticos constituyen los principales puntos de encuentro. Sin embargo, consideró que Bullrich busca representar los matices de su propio espacio sin abandonar el acompañamiento general a la administración nacional.

En ese sentido, afirmó que el sector vinculado a la ex ministra está integrado plenamente al Gobierno mediante funcionarios y representantes parlamentarios. También destacó la intervención de Bullrich para facilitar la incorporación de más de 15 diputados al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja. Frente a las versiones sobre una posible salida de diez legisladores, sostuvo que el movimiento político se produjo en sentido contrario.

Milman describió la posición de Bullrich como la de una dirigente que se considera parte de la conducción política del oficialismo, pero que no renuncia a expresar advertencias cuando entiende que determinadas medidas pueden generar consecuencias negativas. Para ilustrar esa postura mencionó las diferencias surgidas durante el tratamiento de cuestiones vinculadas con discapacidad y los cambios introducidos en un proyecto presupuestario.

El ex diputado remarcó que el respaldo al Presidente no significa aceptar automáticamente todas las decisiones gubernamentales. En su interpretación, las observaciones de Bullrich forman parte de una convivencia política entre sectores con trayectorias diferentes y no constituyen señales de una ruptura.

La discusión también alcanza las perspectivas electorales de 2027. Milman consideró que Milei tiene prioridad para buscar la reelección presidencial y descartó que actualmente exista una estrategia de Bullrich para enfrentarlo en una interna. Aunque recordó que la dirigente ya compitió por la Presidencia y mantiene aspiraciones políticas, aseguró que una eventual confrontación en las PASO no está contemplada en las conversaciones del espacio.

Además, destacó el resultado electoral obtenido por Bullrich en su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, donde superó el 50% de los votos. Interpretó que la posterior oferta para que condujera el bloque libertario en la Cámara alta representó un reconocimiento a su peso político dentro de la coalición.

En paralelo, Milman abordó la reforma electoral impulsada por el oficialismo, particularmente la incorporación de las denominadas listas de adhesión. Consideró que el proyecto podría avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque reconoció que todavía existe margen para introducir modificaciones durante las negociaciones parlamentarias.

El ex legislador distinguió entre la aplicación del mecanismo para elegir diputados y su utilización en la elección de senadores. Mientras consideró que en la Cámara baja no existirían mayores dificultades por la aplicación del sistema D'Hondt, advirtió sobre posibles objeciones constitucionales en la conformación del Senado.

Su cuestionamiento se relaciona con el mecanismo de distribución de bancas, que establece dos escaños para la fuerza más votada y uno para la primera minoría de cada provincia. Según su análisis, la utilización de listas de adhesión podría generar controversias judiciales si una misma alianza pretende concentrar una representación que constitucionalmente corresponde a distintas fuerzas.

Por último, cuestionó el costo y la acumulación de elecciones primarias, al advertir que la sucesión de votaciones provinciales y nacionales puede provocar agotamiento en los ciudadanos y mayores gastos organizativos. También vinculó los resultados electorales adversos para el oficialismo con eventuales movimientos financieros y devaluatorios que terminarían trasladándose a los precios.

La posición expresada por Milman refleja el desafío de La Libertad Avanza de administrar las diferencias entre sus aliados sin debilitar la estructura política que sostiene al Gobierno. Bullrich busca preservar su influencia parlamentaria y su capacidad de intervención, mientras el oficialismo procura mantener la cohesión de cara a las próximas discusiones legislativas y a la disputa presidencial de 2027.