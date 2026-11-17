La tecnología para pagar con dólares digitales ya está disponible en Argentina, pero las restricciones del Banco Central impiden su expansión

Las terminales comerciales pueden procesar pagos con stablecoins sin necesidad de incorporar nuevos dispositivos

El BCRA decidió no impulsar la integración de criptoactivos en los canales bancarios durante los próximos dos años

Argentina registra un crecimiento de grandes tenedores de stablecoins inferior al de Brasil y México

El 94% de las operaciones cripto denominadas en pesos corresponde a stablecoins, utilizadas principalmente como reserva de valor

La seguridad, la conversión a pesos, la custodia y las responsabilidades ante errores son otros desafíos para incorporar esta modalidad de pago

La posibilidad de pagar un café, una compra en un supermercado o cualquier otro consumo cotidiano con dólares digitales ya cuenta con una solución tecnológica disponible en la Argentina. Sin embargo, su implementación masiva enfrenta un obstáculo que no está relacionado con los dispositivos ni con las billeteras virtuales, sino con las restricciones regulatorias que mantiene el Banco Central sobre las entidades financieras y los canales tradicionales de pago. El escenario deja a la industria preparada para avanzar, pero sin la autorización necesaria para conectar plenamente a los comercios con esta nueva modalidad.

La propuesta consiste en permitir que los consumidores utilicen stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado a una moneda de referencia, generalmente el dólar, para cancelar sus compras. La operación puede realizarse desde una billetera digital y utilizar las terminales de cobro que ya funcionan en los negocios, sin necesidad de incorporar nuevos equipos ni modificar sustancialmente la infraestructura comercial.

El esquema contempla que los fondos sean procesados mediante el proveedor de pagos habitual del establecimiento. De esa manera, el comerciante podría continuar utilizando su sistema tradicional de cobros, sin tener que administrar directamente activos digitales.

Leonardo Caicedo, responsable comercial para el Cono Sur de Ingenico, empresa fabricante de terminales de pago, explicó que el objetivo es conectar las distintas formas en que las personas administran su dinero con las necesidades de los comercios. Según sostuvo, las stablecoins pueden ampliar las alternativas disponibles siempre que se incorporen mediante operaciones sencillas, confiables y sujetas a reglas claras.

La compañía identifica este desarrollo como parte de una transformación hacia una economía en la que consumidores, empresas y proveedores financieros puedan intercambiar valor mediante diferentes instrumentos de manera segura y fluida.

Sin embargo, el principal impedimento se encuentra en la regulación. El Banco Central ya comunicó que no promoverá durante los próximos dos años la integración de criptoactivos en los canales bancarios y de pago. La decisión fue transmitida por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras del organismo, quien argumentó que las condiciones económicas actuales no justifican avanzar en esa dirección.

La restricción tiene antecedentes en las disposiciones vigentes desde 2022, que impiden a las entidades financieras reguladas ofrecer determinadas operaciones con criptoactivos. Por lo tanto, aunque una terminal pueda procesar técnicamente una transacción, el banco que conecta al comercio con el sistema financiero no está habilitado para completar ese circuito bajo el esquema planteado.

La limitación no alcanza de la misma manera a los proveedores de servicios de activos virtuales, que cuentan con un régimen específico de registro y supervisión ante la Comisión Nacional de Valores. Incluso existen iniciativas dentro del sector bancario para explorar el desarrollo de stablecoins mediante estructuras independientes, aunque todavía no hay participantes identificados, fechas de lanzamiento ni definiciones regulatorias.

La Argentina también enfrenta un desafío relacionado con la velocidad de adopción. Según Chainalysis, la cantidad de billeteras argentinas con al menos 10.000 dólares en stablecoins aumentó un 82% desde julio de 2024. Aunque representa un crecimiento importante, quedó por debajo de Brasil, donde el incremento alcanzó el 347%, y México, con el 91%.

En cuanto al volumen total de operaciones, el país registró 88.500 millones de dólares entre julio de 2025 y junio de 2026, con una expansión interanual del 15,3%. Brasil alcanzó los 252.500 millones, mientras que México llegó a 77.600 millones, con un crecimiento del 25,5%.

Pero existe un factor adicional que puede condicionar la utilización de estos activos como medio de pago: el comportamiento de los ahorristas. Según un análisis de a16z Crypto basado en datos de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins. Esto refleja que buena parte de los usuarios las adquiere para preservar sus ahorros frente a la devaluación, no necesariamente para financiar consumos cotidianos.

En ese contexto, quienes reciben dólares digitales por trabajos realizados para empresas extranjeras o plataformas internacionales aparecen como un segmento con mayores incentivos para utilizarlos directamente en comercios.

A las restricciones regulatorias se suman cuestiones operativas que todavía deben resolverse: responsabilidades ante inconvenientes, mecanismos de conversión a pesos, seguridad y custodia de los fondos. También será necesario establecer con claridad qué sucede cuando una transferencia se realiza por error, ya que las operaciones sobre redes blockchain son, en general, irreversibles.

Para los comerciantes, la cuestión central será conocer quién responde ante una transacción fallida y bajo qué condiciones se acreditará el dinero.

Así, la Argentina tiene disponible buena parte de la infraestructura necesaria para incorporar los pagos con dólares digitales, pero todavía carece de un marco que permita conectar esa tecnología con el circuito bancario tradicional. La evolución de esta modalidad dependerá tanto de las decisiones regulatorias como de la capacidad de generar confianza entre consumidores y comerciantes.