El Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal de octubre, determinante para evaluar el cumplimiento de la meta anual.

El gasto primario cayó un 9,7% real interanual y acumuló una contracción del 4,2% en diez meses.

Las transferencias corrientes a provincias retrocedieron un 71,2% y las destinadas a universidades disminuyeron un 46,8%.

El superávit primario acumulado hasta septiembre alcanzó los 13,7 billones de pesos.

El Gobierno necesita sumar otros 2,5 billones para alcanzar los 16,2 billones comprometidos con el FMI.

El déficit estacional de diciembre y la revisión del acuerdo con el organismo internacional condicionan el resultado fiscal de 2026.

El resultado de las cuentas públicas de octubre será una nueva prueba para el programa económico de Javier Milei y, especialmente, para la estrategia de ajuste del gasto que lleva adelante el Gobierno. El Ministerio de Economía difundirá este lunes los números fiscales del décimo mes del año, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas para alcanzar el superávit primario de 16,2 billones de pesos comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cierre de 2026.

Los datos preliminares de ejecución presupuestaria muestran que la reducción del gasto continúa siendo el principal instrumento utilizado para sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el margen disponible comienza a estrecharse y los resultados que se obtengan durante octubre, noviembre y diciembre serán determinantes para establecer si la administración nacional podrá cumplir con el compromiso asumido ante el organismo internacional.

Una aproximación elaborada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que el gasto primario de la Administración Nacional alcanzó en octubre los 12,31 billones de pesos, lo que representa una disminución real interanual del 9,7%. De esta manera, durante los primeros diez meses del año, las erogaciones acumularon 112,37 billones de pesos, con una contracción real del 4,2% frente al mismo período de 2025.

El recorte tuvo un alcance generalizado. Los nueve principales componentes del gasto primario pagado registraron bajas en términos reales, aunque con diferencias significativas entre las distintas partidas. Las mayores reducciones se concentraron en las transferencias destinadas a las provincias y al sistema universitario, dos áreas que volvieron a quedar entre las más afectadas por la política de contención presupuestaria.

Las transferencias corrientes a las jurisdicciones provinciales retrocedieron un 71,2% interanual, mientras que las transferencias de capital disminuyeron un 60,8%. En paralelo, los fondos corrientes destinados a las universidades cayeron un 46,8%, una reducción que refleja la magnitud del ajuste sobre el financiamiento de la educación superior.

También se registraron bajas en las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos del Sector Público Nacional, que disminuyeron un 14,6%. La inversión real directa retrocedió un 13,7%, las transferencias al sector privado cayeron un 11,2% y las remuneraciones del sector público registraron una reducción del 10,6%.

En cambio, las partidas destinadas a bienes y servicios prácticamente se mantuvieron estables, con una baja del 0,6%, mientras que jubilaciones y pensiones mostraron una variación negativa de apenas el 0,1% en términos reales.

Para interpretar correctamente estos números resulta necesario distinguir entre la Administración Pública Nacional y el conjunto del Sector Público Nacional. La primera comprende la administración central, los organismos descentralizados y las entidades de la seguridad social. El segundo universo es más amplio e incorpora también empresas estatales, fondos fiduciarios y otros entes. Esta última medición es la que utiliza el FMI para evaluar el cumplimiento de los compromisos fiscales argentinos.

La exigencia para los próximos meses surge de los propios resultados acumulados. En septiembre, el Gobierno consiguió un superávit primario de 1,4 billones de pesos, con lo que elevó el saldo positivo de los primeros nueve meses de 2026 a 13,7 billones. Para alcanzar los 16,2 billones comprometidos, todavía necesita generar un resultado favorable de 2,5 billones durante el último trimestre.

El principal obstáculo aparece en diciembre, un mes que tradicionalmente concentra mayores erogaciones y suele arrojar resultados deficitarios. En 2025, el desequilibrio primario de ese período fue de 2,87 billones de pesos, cifra que, actualizada por inflación hasta septiembre, equivale a aproximadamente 3,83 billones.

Algunas estimaciones privadas consideran que este año el déficit de diciembre podría reducirse a la mitad. Bajo ese escenario, la administración de Milei necesitaría acumular durante octubre y noviembre un superávit cercano a los cuatro billones de pesos para compensar el desequilibrio estacional y llegar a la meta anual.

A esta dificultad se suma la revisión pendiente del acuerdo con el FMI. Todavía debe publicarse el informe técnico correspondiente a la última evaluación, aunque se conoce que el Gobierno acordó mantener la meta indicativa de superávit primario del 1,4% del producto bruto interno.

La reducción de las proyecciones de crecimiento económico, sin embargo, podría abrir la puerta a una modificación de la meta cuantitativa. Esa definición será relevante para determinar el nivel de exigencia fiscal que enfrentará la Argentina en el cierre del ejercicio.

El resultado de octubre permitirá conocer cuánto avanzó el Gobierno en ese camino y si el ajuste aplicado hasta ahora alcanza para sostener uno de los principales pilares de su programa económico.