Pullaro convirtió a Santa Fe en una potencia exportadora: creció un 33,6% y ya es segunda en el país

El fuerte crecimiento de las exportaciones santafesinas durante 2026 no es un dato menor ni una casualidad estadística. Detrás de estos resultados aparece una decisión política: impulsar la producción, abrir mercados, fortalecer el perfil industrial y agroexportador de la provincia y colocar al sector privado en el centro de la estrategia económica. La gestión de Maximiliano Pullaro encuentra en estos números un argumento concreto para mostrar los resultados de su política exportadora.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Santa Fe exportó USD 15.945 millones entre enero y septiembre de 2026.

Las ventas externas crecieron un 33,6% interanual , muy por encima del promedio nacional.

El incremento argentino fue del 21,62%, casi 12 puntos porcentuales menos que el registrado por Santa Fe.

La provincia se ubicó segunda en el ranking nacional de exportaciones .

El resultado representa un respaldo a la política exportadora impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a potenciar la producción y conquistar mercados internacionales.

El mérito de una política que mira hacia el mundo

Los números hablan por sí solos. Santa Fe no solamente está exportando más: está creciendo a un ritmo considerablemente superior al promedio nacional y consolidando su posición como uno de los motores económicos de la Argentina.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de bienes con origen en la provincia alcanzaron los 15.945 millones de dólares, frente a los 11.936 millones registrados durante el mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento del 33,6%.

La diferencia con el comportamiento nacional es significativa. Mientras las exportaciones argentinas aumentaron un 21,62%, Santa Fe consiguió avanzar casi 12 puntos porcentuales por encima de ese registro. Además, generó el 20,6% de todas las exportaciones de bienes del país.

Pero hay otro dato que merece destacarse: Santa Fe se ubicó segunda en el ranking nacional, detrás de Buenos Aires, con una diferencia muy importante respecto de Córdoba. La provincia exportó 15.945 millones de dólares, contra 8.919 millones de su vecina mediterránea.

Pullaro y una estrategia exportadora que empieza a mostrar resultados

Sería un error considerar estos resultados exclusivamente como consecuencia de las condiciones naturales de Santa Fe o de la fortaleza histórica de su sector agroindustrial. Esa capacidad productiva existe desde hace décadas, pero necesita políticas públicas que permitan transformarla en oportunidades comerciales concretas.

En ese sentido, el crecimiento exportador también es un mérito de la política implementada por Maximiliano Pullaro.

Desde el comienzo de su gestión, el gobernador planteó una estrategia basada en acompañar al sector privado, facilitar la llegada de empresas santafesinas a nuevos mercados, mejorar la infraestructura productiva y convertir a Santa Fe en una provincia cada vez más integrada al comercio internacional.

El Santa Fe Business Forum es una de las principales herramientas de esa política. El encuentro internacional reúne a compradores, empresarios e inversores de distintos países y permite que las firmas provinciales presenten directamente sus productos y capacidades productivas.

A esto se suma el programa In Company, que acompaña a empresas interesadas en comenzar a exportar o ampliar sus operaciones internacionales.

La estrategia también contempla inversiones en rutas, puertos, energía, gasoductos y aeropuertos. Porque no alcanza con producir: para competir en el mundo hay que reducir costos, mejorar la logística y garantizar condiciones de competitividad.

El propio Pullaro defendió esta articulación entre el Estado y el sector privado como una de las claves del modelo productivo santafesino.

Gobierno de Santa Fe +2

Una provincia que agrega valor y conquista mercados

Otro dato relevante del informe es la composición de las exportaciones. El 87,1% correspondió a manufacturas, lo que demuestra el peso de la transformación productiva en la economía provincial.

Las manufacturas de origen agropecuario representaron el 79,6% del total, mientras que las de origen industrial aportaron el 7,5%.

Entre los principales productos exportados aparecen la harina y los pellets de soja, con 4.990 millones de dólares; el aceite de soja en bruto, con 3.939 millones; la carne vacuna deshuesada, con 951 millones; y el aceite de girasol, con 901,6 millones.

También se destacó el crecimiento del biodiésel, cuyas exportaciones alcanzaron los 247,5 millones de dólares, con una suba interanual del 53,1%.

En cuanto a los destinos, India se convirtió en el principal comprador de productos santafesinos, con adquisiciones por 2.905 millones de dólares. Le siguieron Brasil y China.

Asia recibió el 45,6% de los despachos provinciales, confirmando la importancia de diversificar mercados y profundizar los vínculos comerciales internacionales.

Rosario3 +2

El desafío es sostener el rumbo

La proyección oficial estima que Santa Fe podría finalizar 2026 con exportaciones cercanas a los 20.850 millones de dólares, lo que marcaría un registro histórico para la provincia.

Naturalmente, todavía existen desafíos. La presión impositiva, los costos logísticos, la infraestructura y la necesidad de mejorar la competitividad siguen siendo cuestiones centrales para quienes producen e invierten.

Sin embargo, los resultados permiten afirmar que Santa Fe está aprovechando su potencial y que existe una orientación política definida para acompañar ese proceso.

Pullaro puede exhibir un resultado concreto de su gestión: una provincia que exporta más, crece por encima del promedio nacional y ocupa el segundo lugar entre los distritos exportadores argentinos.

No se trata de atribuirle al gobernador la producción de cada empresa, el trabajo de cada productor o la capacidad de cada industria. Se trata de reconocer que una política pública puede facilitar, impulsar y multiplicar las oportunidades de quienes generan riqueza.

Y en este caso, los números muestran que la apuesta por abrir mercados, promover inversiones y fortalecer el perfil exportador santafesino está dando resultados.

Santa Fe tiene producción, empresarios, trabajadores, infraestructura y capacidad para competir. La decisión política de poner todo ese potencial al servicio del mundo es uno de los aciertos de la gestión Pullaro.

Fuente de los datos: informes de Santa Fe Global e IPEC sobre la base de registros del INDEC, y comunicaciones oficiales del Gobierno de Santa Fe.