Florencia López desafió a Martín Menem en La Rioja y cuestionó el intento de eliminar las PASO

Florencia López confirmó su intención de competir por la gobernación de La Rioja.

La senadora de Unión por la Patria aseguró que Martín Menem no conseguirá imponerse en una elección provincial.

La legisladora cuestionó las promesas electorales realizadas por el titular de la Cámara de Diputados.

López rechazó la eliminación de las PASO y puso en duda que el Gobierno reúna los votos en el Senado.

También criticó las nuevas exigencias para constituir partidos políticos y cuestionó el financiamiento de La Libertad Avanza.

La senadora apuntó contra los legisladores indecisos frente a la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

La senadora nacional de Unión por la Patria Florencia López comenzó a posicionarse en la discusión política de La Rioja con fuertes cuestionamientos al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien consideró sin posibilidades de imponerse en una eventual elección para gobernador. Al mismo tiempo, confirmó que tiene aspiraciones de competir por el Ejecutivo provincial y trasladó sus críticas al Gobierno nacional por el proyecto que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las declaraciones de la legisladora anticipan una disputa política que podría adquirir mayor intensidad a medida que se acerque el calendario electoral de 2027. López no solamente puso en duda la capacidad electoral de Menem en su provincia, sino que también dejó en claro que pretende tener un lugar central en la construcción de una alternativa política para disputar el gobierno riojano.

La senadora sostuvo que el dirigente de La Libertad Avanza puede intentar convertirse en candidato, pero consideró que no conseguirá el respaldo necesario en las urnas. Para fundamentar su posición, recordó las promesas que, según afirmó, realizó Menem durante su participación en la campaña electoral y cuestionó que posteriormente no haya logrado ofrecer respuestas diferentes a los problemas de los habitantes de la provincia.

La legisladora consideró que ese antecedente puede convertirse en un condicionante para las aspiraciones políticas del titular de Diputados, especialmente frente a una sociedad que espera resultados concretos de sus representantes.

En paralelo, López confirmó que pretende competir por la gobernación. La dirigente recordó su experiencia como vicegobernadora durante la administración de Ricardo Quintela y sostuvo que ese recorrido le permitió conocer el funcionamiento del Ejecutivo provincial y las responsabilidades que implica conducir la provincia.

También planteó que La Rioja atraviesa una oportunidad política que requiere nuevas propuestas y una mirada diferente para afrontar sus dificultades. En ese marco, reivindicó su intención de aportar una perspectiva propia y de participar activamente en la construcción de un proyecto de gobierno.

El rechazo a la eliminación de las PASO

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la reforma electoral impulsada por la administración de Javier Milei. López cuestionó especialmente la intención de eliminar las PASO y puso en duda que el oficialismo consiga reunir los votos necesarios en el Senado para convertir la iniciativa en ley.

A su entender, avanzar con la supresión de las primarias representaría un error institucional y una señal de debilidad política del Gobierno. La senadora consideró que modificar las reglas electorales para facilitar las posibilidades de triunfo de una fuerza política no constituye una solución para los problemas del sistema democrático.

La legisladora recordó que, durante las conversaciones previas, no observaba una voluntad firme del oficialismo para conseguir los respaldos parlamentarios necesarios. También mencionó la posición de Patricia Bullrich, a quien describió como una de las dirigentes que no demostraba convicciones suficientes respecto de la iniciativa.

Sobre la reunión prevista para el martes, López evitó anticipar el resultado de las negociaciones y señaló que será necesario observar qué postura adoptan tanto los representantes de La Libertad Avanza como los demás bloques parlamentarios.

Sin embargo, advirtió que la eliminación de las primarias no constituye una modificación menor, debido a las consecuencias que podría tener sobre la competencia interna de los partidos y la organización de las candidaturas.

Cuestionamientos al financiamiento y a los partidos políticos

La senadora también objetó las exigencias que el proyecto establece para la conformación y el funcionamiento de las agrupaciones políticas. En particular, cuestionó que se endurezcan las condiciones para constituir partidos y vinculó esa discusión con las dudas que, según manifestó, existen sobre el financiamiento de La Libertad Avanza.

Para López, la iniciativa no responde a una reforma integral del sistema electoral, sino que reúne modificaciones parciales que no resuelven los problemas de fondo. Consideró que el Gobierno fue incorporando distintos artículos sin presentar una propuesta consistente que permita mejorar las reglas de competencia política.

Finalmente, apuntó contra los senadores que todavía no definieron su posición frente al proyecto. Para describirlos, recordó una expresión del diputado oficialista Alberto Benegas Lynch, quien durante el debate por la Ley de Tierras había calificado a los legisladores indecisos como los «tibios ignorantes del medio».

Con sus declaraciones, López combinó dos objetivos políticos: instalar su propia candidatura en la discusión por el futuro de La Rioja y cuestionar una de las reformas institucionales que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. La disputa por la gobernación y el debate sobre las reglas electorales comienzan así a cruzarse en una agenda que tendrá como próximo escenario las negociaciones parlamentarias.