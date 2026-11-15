Crece la preocupación por la morosidad en Santa Fe: aumentaron los incumplimientos junto con el crédito

Un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe analizó la evolución del financiamiento y las dificultades de pago en la provincia. El estudio revela que la expansión del crédito registrada durante los últimos dos años estuvo acompañada por un incremento significativo de la morosidad, con diferencias según las regiones y los sectores económicos.

El acceso al financiamiento creció en Santa Fe durante los últimos dos años, pero esa expansión también estuvo marcada por un problema cada vez más visible: las dificultades de los deudores para cumplir con sus obligaciones.

Así lo señala un nuevo relevamiento elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, bajo el título “Crédito y morosidad en la provincia de Santa Fe. Distribución territorial y sectorial”.

El trabajo analiza el comportamiento del crédito y los niveles de incumplimiento en el territorio provincial, con el propósito de identificar cómo se distribuyen las dificultades financieras entre las distintas actividades económicas y regiones.

Para desarrollar el informe, los especialistas utilizaron información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), complementada con registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Sociedades.

Más financiamiento, pero también mayores dificultades de pago

Uno de los principales aspectos que surge del estudio es que el crecimiento del crédito no estuvo acompañado por una mejora equivalente en la capacidad de pago de los tomadores de préstamos.

Por el contrario, el aumento de los incumplimientos refleja un escenario de mayor presión sobre las finanzas de hogares y empresas, en un contexto económico en el que el acceso al financiamiento resulta fundamental para sostener el consumo, la producción y las inversiones.

La evolución de estos indicadores permite observar que la expansión del crédito, por sí sola, no garantiza una situación financiera más sólida para quienes recurren a préstamos y otras herramientas de financiamiento.

Un análisis territorial y por actividad económica

El relevamiento del CES también pone el foco en las diferencias geográficas y sectoriales de la provincia. Esta perspectiva permite identificar cómo se comportan el endeudamiento y la morosidad en las distintas localidades y actividades productivas.

La información resulta relevante para conocer el panorama financiero santafesino y evaluar los desafíos que enfrentan los distintos sectores de la economía.

El informe aporta así una mirada sobre la evolución reciente del sistema crediticio provincial y plantea la importancia de seguir de cerca los niveles de incumplimiento, especialmente en un escenario donde el financiamiento continúa siendo una herramienta clave para la actividad económica.