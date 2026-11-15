La Justicia rechazó revisar las condiciones impuestas a un padre

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó las exigencias establecidas para que un padre acredite la continuidad de su tratamiento psicológico, luego de rechazar un recurso en el que cuestionaba las condiciones fijadas en primera instancia dentro de una causa por conflictiva familiar.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada de manera unipersonal por la jueza Marina E. Álvarez. El progenitor había planteado una supuesta desigualdad en el tratamiento procesal y cuestionado que la responsabilidad por la situación familiar hubiera sido atribuida principalmente a su conducta.

También sostuvo que la obligación de demostrar la continuidad de los espacios terapéuticos recaía exclusivamente sobre él. Para respaldar su posición, citó evaluaciones referidas a la madre y sostuvo que la resistencia de una de las menores a retomar el vínculo materno respondía a experiencias negativas ocurridas durante la convivencia.

Sin embargo, al analizar las constancias incorporadas al expediente, la Cámara tomó en consideración los informes elaborados por la Dirección General de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar y por distintos equipos interdisciplinarios que intervinieron durante 2026.

Entre los elementos valorados apareció especialmente el traslado unilateral de una de las niñas a un establecimiento educativo de Macachín. Los organismos que analizaron la situación consideraron que esa decisión había generado un nuevo obstáculo para la revinculación familiar y profundizado el aislamiento de la menor respecto de su madre y sus hermanos.

Los informes profesionales también incorporaron testimonios sobre situaciones familiares que fueron consideradas de gravedad. Una de las adolescentes relató que debió acudir al domicilio de su padre para buscar a su hermana y que, ante la imposibilidad de que esta saliera, tuvo que forzar el ingreso al lugar.

A su vez, las menores manifestaron haber experimentado temor para expresar libremente sus deseos debido a reacciones que describieron como enojos, silencios prolongados, gritos y amenazas.

Dentro de las declaraciones incorporadas al expediente también se describieron episodios de presunta violencia durante traslados en el vehículo del progenitor y situaciones de presión emocional relacionadas con la decisión de las niñas de permanecer junto a su madre.

Otra de las menores señaló que, cuando expresaba su intención de ir con su madre, el padre habría reaccionado mediante determinadas expresiones y condiciones para intentar que permaneciera a dormir en su domicilio.

Frente a ese conjunto de elementos, la Cámara concluyó que los cuestionamientos formulados por el progenitor no alcanzaban para modificar las medidas establecidas. La jueza consideró que los informes técnicos y las circunstancias acreditadas en el expediente justificaban mantener las exigencias vinculadas con el tratamiento psicológico y el abordaje de la situación familiar.