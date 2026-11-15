El petróleo desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación y la energía alcanzó un superávit récord

El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación argentino.

Las ventas externas de petróleo alcanzaron los 7.753 millones de dólares entre enero y septiembre.

Vaca Muerta impulsó el crecimiento de la producción y los excedentes destinados a los mercados internacionales.

El superávit energético llegó a 9.427 millones de dólares, un récord para el período.

El sector energético explicó el 44,5% del superávit comercial total de la Argentina.

La ampliación de inversiones e infraestructura será clave para sostener el crecimiento de las exportaciones energéticas.

La estructura de las exportaciones argentinas atraviesa una transformación significativa, con el sector energético ganando protagonismo frente al histórico liderazgo agroindustrial. Entre enero y septiembre de 2026, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación del país, desplazando a la harina de soja, que durante años ocupó el primer lugar entre los bienes que generan divisas. El cambio refleja el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y una modificación en la composición del comercio exterior.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), muestran que las ventas externas de petróleo alcanzaron los 7.753 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año. La cifra representa un incremento del 58,6% respecto del mismo período de 2025.

La harina de soja, por su parte, registró exportaciones por 6.971 millones de dólares, con una mejora interanual del 7,4%. Aunque continúa siendo uno de los principales productos generadores de divisas, quedó por debajo del crudo en el ranking de ventas al exterior.

La comparación histórica permite dimensionar la magnitud del cambio. El valor exportado de petróleo durante los primeros nueve meses de 2026 fue 6,5 veces superior al registrado en igual período de 2021. En contraste, los ingresos generados por la harina de soja representan actualmente alrededor de tres cuartas partes de los obtenidos cinco años atrás.

El principal factor detrás del crecimiento energético es el desarrollo de Vaca Muerta, cuya explotación de recursos no convencionales permitió ampliar la producción y generar excedentes destinados a los mercados internacionales. A ese proceso se sumó un contexto externo favorable para los precios del petróleo. Durante 2026, el barril Brent llegó a superar los 100 dólares, luego del cierre del Estrecho de Ormuz, y promedió valores un 23% superiores a los del año anterior.

La situación de la harina de soja responde a una dinámica diferente. El mercado internacional registra una mayor disponibilidad de este producto, como consecuencia del crecimiento de la molienda mundial y de los cambios en la demanda de biocombustibles.

Según el análisis de la entidad rosarina, los mandatos de producción de biocombustibles impulsaron especialmente el consumo de aceite de soja. Sin embargo, como ambos productos se obtienen del mismo proceso industrial, el incremento de la demanda de aceite generó también una mayor oferta de harina. En las últimas dos décadas, la producción mundial de este derivado se duplicó, mientras que el consumo avanzó a un ritmo inferior.

Esa diferencia entre oferta y demanda presionó sobre los precios internacionales y limitó las posibilidades de expansión de las exportaciones argentinas, que históricamente habían tenido una posición dominante en ese mercado.

El avance del petróleo también se refleja en el resultado general del intercambio energético. Entre enero y septiembre, las exportaciones de combustibles y energía sumaron 12.452 millones de dólares, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron 3.025 millones. De esa diferencia surgió un superávit de 9.427 millones de dólares, el mayor registro para ese período.

El saldo energético representó el 44,5% del superávit comercial total argentino, que llegó a 21.198 millones de dólares. De esta manera, casi la mitad del resultado positivo del comercio exterior estuvo explicado por las operaciones vinculadas con el sector energético.

El crecimiento de las exportaciones no respondió exclusivamente a los mejores precios internacionales. Las ventas aumentaron un 53,6% interanual, como resultado de una suba del 29,5% en las cantidades exportadas y del 18,6% en los precios. Esto significa que la Argentina consiguió colocar más energía en el exterior y, al mismo tiempo, obtuvo mejores valores por sus productos.

En las importaciones, en cambio, las cantidades disminuyeron un 10,7%, pero los precios aumentaron un 23,3%. Como consecuencia, el gasto total en dólares creció un 10,1%.

Dentro de ese comportamiento se registraron movimientos diferentes. Las compras externas de gasoil disminuyeron en 341 millones de dólares respecto del año anterior, mientras que las importaciones de electricidad aumentaron 290 millones y las de gas natural licuado otros 259 millones. La necesidad de cubrir los picos de demanda eléctrica continúa obligando al país a recurrir a proveedores regionales, principalmente Brasil y Uruguay.

El ingreso de divisas también se observa en las operaciones del mercado cambiario. Según el Banco Central, el saldo entre los cobros de exportaciones y los pagos de importaciones de bienes energéticos alcanzó los 7.890 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los 4.337 millones del mismo período de 2025.

El proceso, sin embargo, todavía requiere inversiones y ampliaciones de infraestructura para consolidarse. La capacidad de transporte, almacenamiento y exportación será determinante para sostener el crecimiento productivo y aprovechar la demanda internacional.

La transformación del comercio exterior abre así una nueva etapa para la economía argentina: el petróleo comienza a disputar el lugar histórico del complejo sojero como principal generador de divisas, mientras el superávit energético adquiere un peso cada vez mayor en el resultado comercial del país.