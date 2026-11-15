El Gobierno enfrenta un trilema económico rumbo a 2027: dólar estable, reservas y crecimiento en tensión

El Gobierno necesita compatibilizar estabilidad cambiaria, acumulación de reservas y crecimiento económico.

Los tres objetivos compiten entre sí bajo las actuales condiciones monetarias y financieras.

Una cosecha favorable y el respaldo internacional podrían habilitar el escenario más optimista.

El escenario intermedio proyecta inflación contenida, crédito caro y actividad estancada.

Una corrida cambiaria podría provocar una devaluación y revertir el proceso de desinflación.

Cada devaluación del 10% agregaría aproximadamente 1,7 billones de pesos al gasto por intereses de deuda.

La estrategia económica del Gobierno comienza a enfrentar una disyuntiva que podría convertirse en uno de los principales condicionantes de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La necesidad de mantener el dólar contenido para continuar reduciendo la inflación, acumular reservas internacionales para afrontar los compromisos de deuda y recuperar el crecimiento de la actividad plantea un problema de difícil resolución: con las condiciones actuales, alcanzar simultáneamente esos tres objetivos resulta cada vez más complicado.

El diagnóstico de los analistas económicos es que el programa necesita encontrar nuevas fuentes de divisas y financiamiento para evitar que la estabilidad cambiaria termine profundizando el estancamiento productivo. En ese contexto, aparecen dos factores determinantes para el próximo año: el resultado de la cosecha y la disponibilidad de respaldo financiero internacional.

Un informe de la consultora Zentrix identifica tres escenarios posibles para 2027. El más favorable permitiría sostener el esquema económico sin resignar ninguno de sus objetivos centrales, aunque dependería de condiciones externas y productivas que todavía no están garantizadas. El escenario intermedio proyecta una economía con estabilidad nominal, pero sin recuperación significativa de la actividad. El tercero contempla una ruptura del ancla cambiaria, con consecuencias sobre la inflación, el endeudamiento y los ingresos de la población.

La contradicción surge de las propias herramientas utilizadas para sostener el programa. Mantener el dólar relativamente estable y acumular reservas requiere tasas de interés elevadas y una política monetaria restrictiva, condiciones que dificultan la recuperación del crédito y el consumo. En cambio, impulsar la actividad mientras se sostiene el tipo de cambio puede exigir una utilización de reservas, mientras que priorizar simultáneamente el crecimiento y la acumulación de divisas podría requerir un dólar más elevado, con impacto inflacionario.

El economista Federico Glustein consideró que la política de mantener un dólar barato permitió moderar las presiones sobre los precios, pero también afectó la competitividad de buena parte de la economía. Según su análisis, la actividad se concentra actualmente en sectores como energía, minería, agroexportación e intermediación financiera, mientras otras ramas productivas encuentran mayores dificultades para expandirse.

En ese marco, estimó que durante 2027 podrían ingresar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares adicionales por exportaciones, siempre que las condiciones acompañen. Ese volumen de divisas permitiría aportar entre 1,5 y 2 puntos de crecimiento, una mejora que considera necesaria para abandonar el escenario recesivo.

Sin embargo, el resultado dependerá de factores que escapan al control directo del Gobierno, como el comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño y la evolución de los precios internacionales de los productos exportables.

Tres caminos posibles para llegar a las elecciones

El escenario optimista elaborado por Zentrix contempla una cosecha muy favorable, con una fuerte liquidación de exportaciones entre abril y junio, la refinanciación de los compromisos con organismos internacionales y la continuidad de los mecanismos de respaldo financiero de Estados Unidos.

En esas condiciones, el Banco Central podría continuar comprando dólares, el Tesoro conseguiría renovar más del 100% de sus vencimientos y el tipo de cambio permanecería alejado del límite superior de la banda cambiaria. La inflación seguiría descendiendo y la actividad mostraría una recuperación impulsada principalmente por el agro y la energía.

Entre las señales que acompañarían ese panorama figuran un riesgo país inferior a los 700 puntos, compras de dólares de particulares por menos de 2.500 millones mensuales, una brecha cambiaria menor al 5% y una recuperación real de la recaudación del IVA.

No obstante, incluso en ese escenario favorable, los salarios y el empleo recuperarían terreno con mayor lentitud que las variables financieras. El Gobierno podría llegar a octubre con indicadores macroeconómicos ordenados, pero con ingresos que todavía no habrían recuperado su capacidad de compra.

El escenario intermedio supone una continuidad de las condiciones actuales. El riesgo país permanecería entre 800 y 1.000 puntos, la brecha cambiaria rondaría el 8,6% y las compras de dólares de las familias promediarían 3.074 millones mensuales. Una cosecha normal y un mecanismo de financiamiento estadounidense sujeto a revisión completarían el panorama.

Para sostener el esquema, el Gobierno debería mantener tasas elevadas, restringir el gasto y recurrir a los depósitos del Tesoro para afrontar vencimientos. La inflación permanecería contenida, pero el crédito se encarecería, aumentaría la morosidad y la actividad continuaría estancada. La llegada a las elecciones se produciría con estabilidad cambiaria, aunque sin una recuperación económica consistente.

El riesgo de una ruptura cambiaria

La alternativa más adversa contempla que el ancla cambiaria deje de funcionar por una combinación de dificultades financieras, cuestionamientos del Fondo Monetario Internacional o incertidumbre electoral que acelere la demanda de dólares.

En ese contexto, una corrida podría retroalimentarse: los ahorristas buscarían anticiparse a una devaluación, la demanda de divisas reduciría las reservas y aumentaría la presión sobre el tipo de cambio.

La banda cambiaria permitiría inicialmente una suba del dólar del 26,5% antes de alcanzar su límite superior, pero ese margen no evitaría los efectos sobre los precios y el poder adquisitivo. Además, el impacto fiscal sería considerable: debido a que el 90,6% de los intereses de deuda está denominado en moneda extranjera, cada devaluación del 10% agregaría aproximadamente 1,7 billones de pesos al gasto por intereses.

El dilema para el Gobierno será, por lo tanto, cómo llegar a 2027 sin sacrificar la recuperación económica para sostener la estabilidad financiera. La cosecha, el financiamiento externo y la evolución de las expectativas políticas serán determinantes para definir cuál de los tres caminos termina imponiéndose.