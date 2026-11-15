El enfriamiento de la economía frena el consumo y los dólares ahorrados no llegan a la inversión productiva

El enfriamiento económico podría derivar en dos trimestres consecutivos de caída y una recesión técnica.

El consumo interno muestra señales de retracción y menores niveles de ventas.

El aumento del combustible y del transporte presiona sobre los costos de todos los sectores.

La caída de la rentabilidad empresarial limita las posibilidades de mejorar los salarios.

Los dólares ahorrados permanecen fuera del circuito productivo por la desconfianza acumulada.

La incertidumbre ante las próximas elecciones presidenciales demora decisiones de inversión.

La economía argentina atraviesa una etapa de menor actividad, con un consumo retraído, empresas que enfrentan una reducción de sus márgenes de rentabilidad y dificultades para trasladar los aumentos de costos a los precios. En ese escenario, uno de los principales interrogantes es por qué los dólares que los particulares mantienen fuera del circuito financiero y productivo todavía no se transforman en inversiones capaces de impulsar la actividad.

El analista financiero Salvador Di Stefano advirtió que el país enfrenta un proceso de enfriamiento económico que podría quedar reflejado en los próximos indicadores oficiales, con dos trimestres consecutivos de caída que configurarían un escenario de recesión técnica. Su diagnóstico pone el foco tanto en las dificultades que atraviesan los distintos sectores productivos como en la persistencia de comportamientos defensivos entre los ahorristas.

Según su evaluación, el mercado interno perdió dinamismo y las ventas muestran un comportamiento distante de una recuperación sostenida. La falta de circulación de dinero condiciona las posibilidades de crecimiento de los comercios y las empresas, que encuentran dificultades para recuperar los niveles de actividad.

Uno de los factores centrales detrás de esta situación es el incremento de los costos operativos, particularmente los vinculados con el transporte y los combustibles. Di Stefano señaló que el precio del diésel 500 pasó de aproximadamente 1.600 pesos a valores cercanos a los 2.400 y 2.500 pesos, un aumento que repercutió sobre toda la cadena económica.

El encarecimiento del combustible impacta en la logística, la distribución de mercaderías y los costos de producción. Sin embargo, las empresas no cuentan con suficiente margen para trasladar esos incrementos a los consumidores, debido a que la cantidad de dinero disponible en el mercado no acompaña las subas.

Esta combinación genera una presión sobre la rentabilidad empresarial. Los sectores vinculados con el campo, la industria y el comercio enfrentan menores márgenes, una situación que termina repercutiendo sobre los ingresos de los trabajadores. Cuando las compañías pierden capacidad de generar ganancias, también se reducen sus posibilidades de mejorar los salarios y sostener nuevas contrataciones.

De esa manera, se configura un círculo que profundiza las dificultades del consumo: las empresas venden menos, soportan mayores costos, reducen su rentabilidad y encuentran limitaciones para mejorar los ingresos de sus empleados. El resultado es una demanda interna debilitada que se refleja en la actividad cotidiana.

Los ahorros que permanecen fuera del circuito productivo

Para Di Stefano, una parte importante de la explicación del estancamiento se encuentra en la conducta que adoptaron los argentinos después de más de una década de inestabilidad económica. Entre 2011 y 2023, sostuvo, los desequilibrios fiscales fueron financiados mediante la pérdida de reservas, el endeudamiento y la emisión monetaria.

Ese proceso deterioró la confianza en la moneda y consolidó una estrategia de protección individual: comprar dólares y conservarlos fuera del sistema económico. Frente a la pérdida de valor de los pesos y la incertidumbre sobre el futuro, el ahorro en moneda extranjera se convirtió en un mecanismo para preservar el patrimonio.

El problema, según el analista, es que esos recursos no generan actividad mientras permanecen inmovilizados. Los dólares guardados en cajas de seguridad no se transforman en créditos, inversiones empresariales ni proyectos productivos. Por lo tanto, no contribuyen a multiplicar el movimiento económico.

En su interpretación, el ordenamiento fiscal y la acumulación de reservas constituyen avances que permiten establecer condiciones macroeconómicas diferentes, pero no alcanzan por sí solos para reactivar la economía. El desafío consiste ahora en recuperar la confianza y conseguir que una parte de esos ahorros vuelva a incorporarse al circuito productivo.

La incertidumbre electoral como obstáculo

El calendario político aparece como otro elemento que condiciona las decisiones de inversión. La proximidad de una nueva elección presidencial alimenta las dudas de quienes conservan sus ahorros en dólares y temen que un eventual cambio de gobierno implique una devaluación o una modificación de las condiciones económicas.

Ese temor lleva a muchos ahorristas a postergar decisiones y mantener sus divisas como resguardo frente a posibles cambios en las reglas de juego.

Así, el principal desafío no pasa solamente por sostener el equilibrio de las cuentas públicas, sino también por reconstruir expectativas de estabilidad a largo plazo. Mientras los ahorros permanezcan inmovilizados y el consumo continúe debilitado, la recuperación de la economía real encontrará obstáculos para consolidarse.

La advertencia de Di Stefano apunta, precisamente, a esa contradicción: el país dispone de dólares acumulados por los particulares, pero todavía no consigue transformarlos en inversión, producción y empleo.