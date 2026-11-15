Ángela Torres se sumó al regreso de los pantalones capri con un estilismo dosmilero

Ángela Torres fue una de las protagonistas de la primera noche del Quimera Tour de María Becerra, que comenzó el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena. La cantante participó como invitada especial y compartió escenario con la anfitriona. Para la ocasión, eligió un look que recupera una de las tendencias más representativas de los años 2000: el pantalón capri negro.

Después del espectáculo, la artista publicó en Instagram un carrusel de imágenes con momentos del backstage, el escenario y el camarín. La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado a María Becerra, en el que expresó su admiración y emoción por haber formado parte de una noche especial.

La presentación marcó el inicio de las diez funciones que la Nena de Argentina tiene previstas en el estadio de Villa Crespo, con un escenario central de 360 grados rodeado por el público. El mismo recinto recibirá el próximo 9 de diciembre el primer recital propio de Ángela Torres. Además, el pantalón que eligió forma parte de las prendas que las pasarelas internacionales volvieron a poner en escena para la temporada primavera-verano 2026.

El look dosmilero de Ángela Torres: pantalón capri y top de satén

Ángela Torres apostó por un pantalón capri negro de satén, de tiro bajo y silueta ajustada, que se apoya sobre la cadera y termina justo debajo de las rodillas. El diseño, sin pinzas ni bolsillos a la vista, presenta un corte recto en el ruedo y deja al descubierto los tobillos y buena parte del empeine.

Para completar el conjunto, sumó un top de satén color ciruela, sin mangas y con escote profundo en V. La prenda tiene cuello camisero, se ajusta en la cintura y presenta un ligero vuelo en la parte inferior. Ambas piezas comparten el mismo acabado brillante, aunque se distinguen por sus tonalidades.

En los pies llevó stilettos negros de punta fina y taco alto, que acompañaron la estética elegante del estilismo. La combinación de prendas de satén y el corte del pantalón recuperó una de las apuestas características de la moda de los 2000, que volvió a ganar protagonismo en las últimas temporadas.

Más allá de su elección de vestuario, Ángela también tuvo su momento sobre el escenario. Durante los segmentos de Maite y Gladys, dos de los alter egos de María Becerra, se sumó a la cantante para interpretar juntas “Recuerdo que nunca existió”, una de las canciones de Quimera, el último álbum de la artista. En una de las fotografías que compartió después del show, ambas aparecen abrazadas sobre la plataforma central, frente a un estadio colmado

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La actriz publicó el carrusel este sábado 14 de noviembre, a media mañana, y le dedicó unas emotivas palabras a la intérprete de “Quimera”. En el mensaje, recordó que la admira desde sus comienzos y expresó su asombro por haber podido participar del espectáculo: “No puedo creer que pise este escenario 360 de este disco impresionante que te mandaste”.

Por último, en la publicación también mencionó al peluquero Mauro Brito y a la maquilladora Guada Cecile, responsables de completar su imagen. Llevó el pelo castaño cobrizo con ondas amplias, mucho volumen y raya al costado. El maquillaje se destacó por una sombra plateada con destellos y un efecto ahumado en tonos grises, acompañada por labios nude rosados, rubor suave y uñas lilas.