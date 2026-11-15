Gran batalla en Estocolmo: Tirante no pudo ante Fritz y terminó como subcampeón

El título estuvo al alcance de la mano, pero finalmente quedó en poder de su rival. Thiago Tirante (53° del ranking mundial) tuvo una destacada actuación este sábado en la final del ATP 250 de Estocolmo, aunque no pudo coronar su gran semana con su primer trofeo en el circuito ATP. El tenista argentino cayó ante el estadounidense Taylor Fritz (12°), quien se impuso por 6-2, 4-6 y 7-6 (3) en un encuentro muy disputado.

Tirante reaccionó después de un primer set complicado

El comienzo del partido fue favorable para Fritz, que hizo valer la potencia de su servicio y aprovechó algunas imprecisiones del argentino para tomar rápidamente el control. El estadounidense consiguió dos quiebres y se llevó el primer parcial por un contundente 6-2.

Sin embargo, Tirante no perdió la concentración y encontró respuestas en el segundo set. El platense mejoró su devolución, ganó confianza con su derecha y comenzó a incomodar al norteamericano desde el fondo de la cancha.

Con un quiebre fundamental, el argentino se quedó con el segundo parcial por 6-4 y llevó la definición al tercer set. La final volvía a estar abierta y el argentino alimentaba sus posibilidades de conseguir el título.

Taylor Fritz se impuso en el tiebreak y se quedó con el título

El último parcial fue el más parejo de la jornada. Los dos tenistas sostuvieron sus respectivos servicios y protagonizaron un intercambio de alto nivel, sin que ninguno consiguiera sacar una diferencia. La igualdad se mantuvo hasta el 6-6 y obligó a definir el campeonato en el tiebreak.

En el desempate, la experiencia de Taylor Fritz terminó marcando la diferencia. El estadounidense estuvo más preciso en los puntos decisivos y se impuso por 7-3 para cerrar el partido con un resultado final de 6-2, 4-6 y 7-6 (3).

Pese a la derrota, el balance para Thiago Tirante es muy positivo. El argentino alcanzó su primera final en el circuito ATP, demostró que puede competir de igual a igual frente a jugadores de mayor ranking y sumó una experiencia importante de cara a la próxima temporada.

Aunque se quedó a un paso de levantar el trofeo en Suecia, su actuación en Estocolmo representa un impulso para afrontar los desafíos de 2027 y seguir creciendo en el tenis internacional.