Alpine rompió el silencio antes de las últimas tres carreras de la temporada

Después de su participación en el Gran Premio de Brasil, donde Franco Colapinto terminó en el puesto 13 y su compañero Pierre Gasly finalizó 14°, Alpine comenzó a enfocarse en el cierre de la temporada de Fórmula 1 y compartió un mensaje en sus redes sociales para anticipar las últimas tres competencias del calendario.

La escudería francesa tiene pocas posibilidades de avanzar hasta el quinto lugar del Campeonato de Constructores, posición que actualmente ocupa Racing Bulls. Por eso, uno de los principales objetivos será cerrar el año con buenos resultados y recuperar sensaciones positivas de cara a la próxima temporada.

A través de sus cuentas oficiales, Alpine publicó una serie de imágenes de Colapinto y Gasly acompañadas de un mensaje: “Se acerca la triple jornada final. Listos para darlo todo”.

El calendario marca que la próxima competencia será el Gran Premio de Las Vegas, el fin de semana del 19 al 22 de noviembre. Luego, la categoría viajará a Qatar y finalmente a Abu Dhabi, donde se disputará la última carrera del campeonato.

Franco Colapinto habló sobre sus dificultades en la Fórmula 1 y qué busca mejorar con Alpine

A lo largo de la temporada, el piloto argentino tuvo actuaciones destacadas, aunque en las últimas competencias no consiguió meterse en la zona de puntos. En ese contexto, Colapinto analizó su rendimiento y explicó cuáles son los aspectos en los que necesita trabajar para seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo.

En una entrevista con el medio especializado Motorsport.com, el argentino señaló que una de sus principales dificultades pasa por mantener la regularidad durante los fines de semana de carrera.

“La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el auto”, explicó.

También reconoció que cuando el monoplaza no presenta el equilibrio esperado, tanto él como los ingenieros tienen complicaciones para identificar rápidamente el origen de los problemas.

“Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo”, admitió el piloto.

A pesar de esos inconvenientes, Colapinto destacó la evolución que tuvo Alpine durante el año y valoró el crecimiento del equipo en términos de competitividad.

“Hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante”, aseguró.

Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora

La actividad del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22, con los siguientes horarios para Argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00.

Práctica Libre 3: 21:30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01:00.

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01:00.

Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del Gran Premio de Las Vegas en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y la plataforma oficial F1 TV Pro.

Además, la transmisión televisiva estará disponible por Fox Sports, donde se podrán seguir las prácticas, la clasificación y la carrera.