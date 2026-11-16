Emilio Monzó afirmó que Javier Milei no tiene posibilidades de ser reelecto presidente.

El dirigente cuestionó el estilo confrontativo del mandatario y su impacto sobre la convivencia democrática.

Advirtió que la imagen presidencial estaría más cerca del 30% que del 40%.

Consideró que Patricia Bullrich transmite al Gobierno una advertencia sobre las demandas sociales y electorales.

Elogió a Maximiliano Pullaro por los cambios en materia de seguridad en Rosario.

Destacó las gestiones de Córdoba y Mendoza como ejemplos de diálogo político y administración provincial.

El futuro político de Javier Milei y sus posibilidades de continuar en la Casa Rosada después de 2027 quedaron bajo cuestionamiento a partir de las declaraciones de Emilio Monzó, quien consideró que el Presidente no tiene posibilidades de conseguir un segundo mandato. El dirigente vinculó ese pronóstico con el estilo confrontativo del jefe de Estado, al que atribuyó dificultades para construir una convivencia democrática y responder a las demandas de distintos sectores de la sociedad.

Monzó sostuvo que las formas de gobernar representan un límite fundamental para el ejercicio del poder y advirtió que la ausencia de moderación en el discurso presidencial termina afectando la relación entre el Gobierno y la ciudadanía. Según su interpretación, la democracia no puede reducirse exclusivamente al mecanismo electoral, sino que también requiere respeto, tolerancia y capacidad de convivencia entre quienes piensan diferente.

En ese sentido, cuestionó el lenguaje utilizado por Milei y consideró que sus intervenciones públicas contribuyen a profundizar un clima de enfrentamiento. Para el dirigente, cuando el Presidente se expresa desde la intolerancia y la descalificación, no solamente establece una modalidad de comunicación política, sino que también transmite una determinada concepción sobre el ejercicio de la autoridad.

La crítica derivó en un pronóstico contundente sobre el escenario electoral. «Milei para mí no tiene ningún tipo de posibilidad de ser reelecto presidente de la Argentina», afirmó Monzó, quien también hizo referencia a la evolución de la imagen pública del mandatario. Según señaló, las mediciones actuales ubican su nivel de apoyo más cerca del 30% que del 40%.

El dirigente interpretó que el Gobierno enfrenta una advertencia política que debería ser atendida antes de que las dificultades se profundicen. En particular, destacó el papel de Patricia Bullrich, a quien consideró sincera en sus cuestionamientos al oficialismo y en sus advertencias sobre las consecuencias electorales del estilo presidencial.

Desde esa perspectiva, Monzó entendió que Bullrich está señalando una demanda social que excede las diferencias internas del oficialismo. La sociedad, sostuvo, reclama otras formas de conducción y medidas económicas que no perjudiquen a sectores particularmente vulnerables o con dificultades para sostener su actividad.

Entre los grupos afectados mencionó a las pequeñas y medianas empresas y a las personas con discapacidad. De esta manera, vinculó el desgaste político del Gobierno con las consecuencias concretas de sus decisiones económicas y con la necesidad de revisar tanto el contenido de las políticas públicas como la manera de comunicarlas.

El contraste más marcado de su análisis apareció al comparar el escenario nacional con la realidad institucional de distintas provincias. Monzó mencionó a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires como ejemplos de administraciones en las que, más allá de las diferencias políticas, existe una relación de diálogo con la oposición que considera distante de la confrontación permanente instalada a nivel nacional.

A su entender, los gobernadores muestran que es posible sostener una gestión con criterios institucionales diferentes y construir acuerdos sin convertir cada desacuerdo en una disputa pública. En ese marco, describió al Presidente como una excepción frente a una dinámica provincial que considera más normalizada en términos de convivencia política.

Santa Fe ocupó un lugar destacado en esa comparación. Monzó elogió la gestión de Maximiliano Pullaro y puso especial atención en los cambios registrados en materia de seguridad en Rosario. Consideró que esa experiencia constituye una política pública que debería ser observada en el resto del país y destacó el reconocimiento social que, según su evaluación, recibe el gobernador.

También mencionó a Córdoba, donde valoró el mantenimiento de las autopistas con recursos propios y la capacidad de la administración provincial para acompañar a las pymes. En ese contexto, hizo referencia a Martín Llaryora y a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, a quien definió como un buen mandatario pese a que no tiene posibilidad de buscar la reelección.

Las declaraciones de Monzó plantearon así una discusión que combina el desgaste de la imagen presidencial, el impacto de las decisiones económicas y la calidad del vínculo entre el poder político y la sociedad. Su diagnóstico apunta a que la continuidad de Milei no dependerá solamente de los resultados electorales o de la evolución de la economía, sino también de su capacidad para modificar un estilo de conducción que considera incompatible con las demandas de convivencia institucional.