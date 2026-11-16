Los diputados buscan establecer si Tech Security y Purgato fueron contratadas directamente o subcontratadas por DF Entertainment.

Martín Menem fundó Tech Security junto con sus hermanos y otros socios antes de asumir la presidencia de Diputados.

Los trámites de contratación comenzaron a mediados de octubre, pese a que la visita papal había sido confirmada el 5 de agosto.

Pablo Juliano reclamó explicaciones sobre las contrataciones directas y el despliegue de 400 agentes de seguridad por turno.

Esteban Paulón pidió interpelar al jefe de Gabinete y al canciller, y solicitó investigar una posible intervención de Karina Milei.

Las ocho adjudicaciones alcanzaron los 20.477 millones de pesos, con 8.690 millones destinados a DF Entertainment.

La organización de las actividades que encabezó el papa León XIV en Palermo quedó bajo cuestionamiento en la Cámara de Diputados, luego de que dos legisladores presentaran pedidos de informes para esclarecer las contrataciones de empresas vinculadas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El foco está puesto en los servicios de seguridad y limpieza que se prestaron durante la misa frente al Monumento de los Españoles y la vigilia de oración con jóvenes, y en determinar qué mecanismos se utilizaron para seleccionar a las firmas involucradas y quiénes intervinieron en las decisiones.

Los diputados Esteban Paulón y Pablo Juliano impulsaron iniciativas para que el Poder Ejecutivo detalle si las empresas Tech Security SRL y Purgato S.A. fueron contratadas directamente por organismos estatales o si llegaron al operativo mediante subcontrataciones de DF Entertainment, la productora encargada de organizar las actividades. La cuestión central es establecer cómo se instrumentaron los acuerdos, cuáles fueron los montos involucrados y si existieron condiciones que pudieran favorecer a determinadas compañías.

Juliano reclamó conocer la totalidad de los procedimientos administrativos utilizados para organizar y desarrollar las celebraciones. Además, pidió explicaciones sobre la decisión de recurrir a contrataciones directas por razones de urgencia, en lugar de convocar a una licitación o concurso público, pese a que la visita papal había sido confirmada varios meses antes.

La secuencia temporal constituye uno de los principales argumentos de los cuestionamientos. La Santa Sede anunció oficialmente la visita de León XIV el 5 de agosto, mientras que los trámites para contratar los servicios comenzaron a mediados de octubre. Para los legisladores, ese cronograma obliga a explicar por qué se consideró necesario apelar a mecanismos excepcionales cuando existía un margen considerable para organizar los procedimientos correspondientes.

El pedido de Juliano también incluye precisiones sobre el dispositivo de seguridad. El legislador solicitó que se informe si se cumplió con la exigencia del pliego de disponer de 400 agentes por turno, cuántos efectivos fueron desplegados efectivamente, cómo se distribuyeron en los distintos sectores y cuántas horas de servicio fueron certificadas. También reclamó conocer los costos totales y unitarios de las prestaciones.

Las empresas involucradas tienen antecedentes societarios que explican el interés político por las contrataciones. Tech Security fue fundada en 2005 por Martín Menem, sus hermanos Adrián y Fernando, y Pablo Vázquez. Cuando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, en 2023, Menem se desvinculó de la compañía y transfirió su participación accionaria a su hermano Adrián.

Purgato S.A., por su parte, fue constituida en 2015 por Fernando Menem, Vázquez, Ignacio Calo y Evaristo Sanguinetti, quienes distribuyeron las acciones en partes iguales.

Desde el entorno del titular de Diputados sostuvieron que las dos compañías no recibieron contrataciones directas del Estado, sino que fueron subcontratadas por DF Entertainment, con la que mantenían una relación comercial de larga trayectoria. Tech Security informó que desplegó 199 trabajadores durante las tres jornadas de actividad en Plaza Seeber, la avenida Sarmiento, la carpa VIP y el acceso por Cerviño. Por esas tareas calculó una facturación de 83 millones de pesos. En el operativo también participaron otras empresas de seguridad, entre ellas MCM, contratada por el Gobierno porteño.

Paulón, en tanto, avanzó con cuestionamientos más amplios. Además de presentar pedidos de información ante las autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó la interpelación del jefe de Gabinete y del canciller para que expliquen las decisiones administrativas y los gastos relacionados con la visita. También preguntó si Karina Milei tuvo alguna participación en la adjudicación de los contratos, al señalar su cercanía política con los Menem. El diputado aclaró que no cuenta con pruebas sobre una eventual intervención y que su planteo apunta a esclarecer posibles irregularidades, no a cuestionar la capacidad técnica de las empresas.

El legislador sostuvo que DF Entertainment recibió un contrato de seis millones de dólares mediante adjudicación directa, luego de una compulsa de precios en la que, según su planteo, se presentó un único oferente. También mencionó otras contrataciones por siete millones de dólares y estimó que el costo total habría alcanzado los 13 millones de dólares. A su entender, la utilización de la productora como intermediaria y la eventual participación de funcionarios cercanos a los empresarios son aspectos que deben examinarse bajo las disposiciones de la ley de ética pública.

Los datos generales del operativo muestran la dimensión económica de la organización. Se registraron siete procedimientos de contratación directa y ocho adjudicaciones por un total de 20.477 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 14 millones de dólares. La partida más importante correspondió a DF Entertainment, que recibió 8.690 millones de pesos para producir y coordinar la misa y la vigilia.

El contrato contempló una infraestructura de importantes dimensiones, con una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos, alfombras, mobiliario, sanitarios diferenciados, servicios gastronómicos y 3.500 sillas. También se establecieron acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, aunque esa cifra no representa necesariamente la capacidad simultánea de la carpa ni la cantidad efectiva de asistentes.

La controversia también alcanzó a las diferencias entre las comodidades previstas para el sector de invitados especiales y las condiciones en las que miles de fieles aguardaron las actividades a la intemperie. Ahora, los pedidos parlamentarios buscan determinar si los procedimientos administrativos fueron transparentes, si los gastos estuvieron debidamente justificados y si las relaciones comerciales de las empresas involucradas tuvieron alguna incidencia en la distribución de los contratos.