Karina Milei convocó a la mesa política de La Libertad Avanza después de tres semanas sin reuniones.

Las diferencias con Patricia Bullrich incluyen la conducción del bloque de senadores y la estrategia legislativa.

La suspensión de las PASO y la Reforma Política concentran parte de las disputas internas.

Martín Menem, Eduardo Menem, Santiago Caputo y Luis Caputo también forman parte de un escenario de diferencias.

Santilli y los Menem mantienen posiciones distintas sobre las condiciones para negociar con los gobernadores.

El oficialismo busca ordenar su funcionamiento interno y avanzar con sus principales iniciativas legislativas entre noviembre y diciembre.

Después de tres semanas sin encuentros presenciales, el núcleo político de La Libertad Avanza volverá a reunirse mañana martes en la Casa Rosada, en una convocatoria que buscará ordenar las diferencias internas y definir la estrategia legislativa del Gobierno. La decisión fue impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en un escenario atravesado por las tensiones con Patricia Bullrich y los desacuerdos sobre la conducción del oficialismo, la reforma política y las negociaciones con los gobernadores.

La convocatoria fue transmitida durante la mañana desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por indicación de Karina Milei. A diferencia de los encuentros habituales, que se desarrollaban a las 13, esta vez la reunión comenzará más temprano debido a una actividad prevista para la tarde, cuyo contenido todavía no fue precisado. Al momento de anunciarse la convocatoria, Javier Milei aún no había confirmado una reunión de Gabinete para esa jornada.

La mesa política está integrada por nueve dirigentes y constituye el ámbito más reducido de discusión entre los principales referentes políticos y legislativos del Gobierno. La reaparición de este espacio se produce cuando las diferencias dejaron de concentrarse exclusivamente en la relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich y comenzaron a involucrar a otros integrantes del esquema de poder presidencial.

En ese entramado aparecen Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo «Lule» Menem, responsable del armado nacional de La Libertad Avanza, además del asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los desacuerdos abarcan tanto la distribución de responsabilidades dentro del oficialismo como los mecanismos para conseguir respaldo parlamentario a las iniciativas del Ejecutivo.

Uno de los principales focos de conflicto es la relación entre Bullrich y el sector identificado con Karina Milei. La senadora viene marcando diferencias con algunas decisiones y declaraciones presidenciales y también cuestiona aspectos de la conducción política del oficialismo. El distanciamiento se profundizó durante una reunión del bloque en el Senado, cuando Nadia Márquez, identificada con el karinismo, cuestionó el estilo de conducción de Bullrich y le reclamó mayor apertura para mantener encuentros con los integrantes de la bancada.

El episodio dejó al descubierto las diferencias entre los sectores que responden a la ministra de Seguridad y quienes responden a la secretaria general de la Presidencia, una disputa que ahora también tiene consecuencias sobre la agenda parlamentaria.

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) constituye otro punto de fricción. En el entorno de Karina Milei sostienen que Bullrich no estaría interesada en avanzar con la iniciativa y cuestionan su escasa participación en las negociaciones. La senadora, en cambio, asegura que acompañará la suspensión, aunque considera que los acuerdos con los gobernadores deben ser canalizados a través de Santilli y los Menem.

Las diferencias quedaron expuestas en una de las últimas reuniones, cuando el jefe de Gabinete aseguró contar con 34 votos para impulsar la Reforma Política. Bullrich puso en duda ese número y volvió a evidenciar la falta de coincidencias sobre la viabilidad parlamentaria del proyecto. Posteriormente, Santilli encargó al senador Agustín Coto convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales con la intención de avanzar hacia la firma de un dictamen, aunque todavía no existía certeza sobre los apoyos necesarios.

La agenda legislativa también incluye otros expedientes de importancia para el Gobierno. Entre ellos figuran el Presupuesto 2027, el denominado Súper RIGI, cuyo tratamiento permanece trabado en el Senado por las diferencias sobre el capítulo de proveedores locales, y la iniciativa opositora para derogar el DNU 70/2023.

En materia de negociaciones provinciales también persisten posiciones diferentes. Santilli y Santiago Caputo consideran conveniente cerrar acuerdos cuanto antes para garantizar respaldos parlamentarios, mientras que los Menem prefieren condicionar esos entendimientos a compromisos previos de los gobernadores, especialmente en materia de reducción de impuestos provinciales y desregulación económica.

Durante los últimos encuentros también se abordaron cuestiones económicas e internacionales. Luis Caputo expuso sobre su participación en la cumbre del FMI, donde recibió elogios por la disciplina fiscal argentina, mientras que los dirigentes analizaron iniciativas que Diputados tenía previsto tratar, además de cuestiones climáticas, las inundaciones en el Litoral y distintos escenarios políticos internacionales.

La reunión del martes tendrá así una doble importancia: recuperar un mecanismo de coordinación que permaneció interrumpido durante tres semanas y comprobar si el oficialismo consigue encauzar sus diferencias antes de afrontar el tramo decisivo del calendario parlamentario. La intención de avanzar con los principales proyectos entre noviembre y diciembre exigirá acuerdos internos y una estrategia común para negociar con los bloques opositores y los gobiernos provinciales.