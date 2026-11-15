Santa Fe logró retirar el 90% del ganado de las islas ante la crecida del Paraná

El operativo desplegado por el Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, junto al sector ganadero, permitió superar la etapa más crítica de la emergencia hídrica en los humedales del río Paraná. Según las estimaciones oficiales, ya fue retirado cerca del 90% del ganado que se encontraba expuesto en zonas inundables.

De acuerdo con los relevamientos realizados desde agosto, cuando se contabilizaban más de 700.000 cabezas en territorio insular, actualmente permanecerían entre 80.000 y 90.000 animales, ubicados principalmente en sectores elevados y bajo un esquema de manejo planificado.

Desde los equipos técnicos explicaron que los registros administrativos todavía muestran alrededor de 170.000 cabezas en las islas. Sin embargo, aclararon que la diferencia se debe a demoras en la actualización de los datos, ya que numerosos productores realizaron los traslados mediante certificados provisorios o aún tienen pendiente completar la documentación correspondiente.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, destacó el trabajo conjunto con los productores y la presencia de los equipos provinciales en el territorio, factores que permitieron organizar el traslado de los animales y evitar pérdidas masivas.

Con la etapa más compleja de la emergencia prácticamente superada, ahora el operativo se concentrará en reforzar los controles sanitarios, garantizar la trazabilidad del ganado y sostener la alimentación de los animales que fueron trasladados a zonas seguras.