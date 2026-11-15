Celulitis: por qué afecta a la mayoría de las mujeres

La llamada “piel de naranja” puede aparecer incluso en mujeres delgadas, deportistas y con hábitos saludables. Aunque suele generar preocupación por cuestiones estéticas, los especialistas explican que la celulitis no tiene una cura definitiva. Sin embargo, existen distintos tratamientos y tecnologías que buscan mejorar su apariencia, de acuerdo con las características de cada paciente, el grado de flacidez, la retención de líquidos y la presencia de grasa localizada.

“La celulitis, también conocida como paniculopatía edemato-fibro-esclerótica, es una alteración estructural del tejido subcutáneo”, explicó a Infobae el médico cirujano Fernando Sconfienza (MN 111.752). Se trata de un proceso que involucra la relación entre el tejido graso, los septos fibrosos —bandas que conectan la piel con estructuras más profundas— y la microcirculación. La interacción entre estos componentes genera las irregularidades visibles en la superficie cutánea.

Por su parte, la médica dermatóloga Lilian Demarchi (MN 88.365), integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y directora de Concepto Estético, diferenció la celulitis de otras alteraciones corporales frecuentes. “En la celulitis vemos esa textura irregular que conocemos como ‘piel de naranja’. En la adiposidad localizada, lo que más se nota es el volumen que genera la grasa acumulada en una zona. Y en la flacidez vemos que la piel perdió firmeza”, señaló.

La médica cirujana y especialista en medicina bioregenerativa Cristina Sciales (MN 66.744) también advirtió que es habitual confundir la adiposidad localizada con la celulitis, ya que ambas pueden presentarse al mismo tiempo y afectar regiones similares del cuerpo.

La celulitis afecta a la mayoría de las mujeres después de la pubertad

La celulitis es una condición muy frecuente: se estima que afecta a entre el 80% y el 98% de las mujeres después de la pubertad. Su aparición no está relacionada exclusivamente con el peso corporal ni con la cantidad de actividad física que realiza una persona.

“Una mujer puede tener piernas delgadas y tener celulitis. Eso lo vemos todo el tiempo”, afirmó Demarchi. Una de las explicaciones se encuentra en la estructura del tejido subcutáneo: en las mujeres, los septos fibrosos suelen disponerse de manera más vertical, lo que provoca que tiren de la piel hacia adentro, mientras el tejido adiposo ubicado entre ellos ejerce presión hacia afuera.

La genética, los estrógenos, la distribución de la grasa corporal y el envejecimiento también influyen en su desarrollo. “La mayor predisposición femenina está relacionada con factores hormonales, especialmente los estrógenos, la distribución natural de la grasa corporal y las características de los septos fibrosos”, explicó Sconfienza.

Sciales, en tanto, señaló que el sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados y el estrés pueden influir en los procesos inflamatorios y en las características del tejido. También destacó la importancia de diferenciar la celulitis de otras condiciones que pueden presentar síntomas similares, como los trastornos del tejido conectivo y el lipedema. Por eso, consideró fundamental realizar una evaluación antes de elegir un procedimiento.

La especialista distinguió diferentes variedades de celulitis según sus características:

Celulitis compacta o dura: suele presentarse en mujeres jóvenes, deportistas y con buen tono muscular. El tejido se siente firme y fibrótico, y puede provocar dolor al tacto, especialmente en muslos, caderas y glúteos.

Celulitis flácida: se caracteriza por la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel. Puede aparecer en la parte anterior e interna de los muslos y en los brazos, sobre todo después de los 40 años, en personas sedentarias o tras cambios importantes de peso.

Celulitis edematosa: está relacionada con la retención de líquidos y puede provocar pesadez, sensibilidad al tacto e hinchazón de las piernas, que suele intensificarse hacia el final del día.

Celulitis mixta: combina características de dos o más de las variedades anteriores.

“En algunos casos, la piel de naranja solo se hace visible al comprimir la piel, mientras que en otros las depresiones pueden observarse incluso en reposo”, detalló Sconfienza.

Por este motivo, los especialistas coincidieron en que el diagnóstico debe contemplar la elasticidad, la calidad de la piel, la presencia de edema, la flacidez y los depósitos de grasa antes de indicar cualquier tratamiento.

Qué tratamientos se utilizan para mejorar la apariencia de la celulitis

La elección del procedimiento depende de las características predominantes de cada caso: fibrosis, flacidez, retención de líquidos, grasa localizada o una combinación de estos factores. Los especialistas remarcaron que la consulta médica previa permite determinar qué tecnología puede resultar más adecuada y establecer expectativas realistas sobre los resultados.

Entre las alternativas mencionadas por los profesionales se encuentran:

Radiofrecuencia monopolar: utiliza energía térmica para calentar de manera controlada las capas profundas de la piel. Según Sciales, puede incorporarse a protocolos destinados a mejorar la firmeza, estimular la producción de colágeno y abordar determinados cuadros de flacidez y celulitis.

Ondas de choque acústicas: se utilizan para trabajar sobre el componente fibrótico del tejido. Buscan actuar sobre las bandas rígidas que generan las depresiones características de la piel de naranja y contribuir a mejorar su aspecto. Sciales las mencionó especialmente para algunos casos de celulitis compacta.

Ultrasonido: puede formar parte de tratamientos orientados a mejorar la flacidez y remodelar el contorno corporal. Su utilización depende del tipo de equipo y de los tejidos que se busca tratar, por lo que es importante diferenciar si el objetivo es mejorar la textura de la piel o reducir depósitos de grasa.

Tecnologías electromagnéticas focalizadas de alta intensidad: buscan estimular la musculatura subyacente mediante contracciones inducidas por energía electromagnética. Sciales las consideró una alternativa cuando se necesita mejorar el tono muscular y aportar mayor sostén a los tejidos. Demarchi también mencionó equipos que combinan esta tecnología con radiofrecuencia para abordar casos en los que coexisten adiposidad localizada y falta de firmeza muscular.

Inyectables de última generación: los especialistas mencionaron distintas formulaciones que se aplican mediante microinyecciones y buscan intervenir sobre algunos de los factores relacionados con las alteraciones del tejido subcutáneo. Demarchi explicó que una de las alternativas es Alidya®, un producto que, según indicó, apunta a estimular la microcirculación, regular el pH y favorecer la regeneración del tejido. Sconfienza también señaló que su formulación está orientada a actuar sobre determinados mecanismos involucrados en la celulitis. La cantidad de aplicaciones y su conveniencia deben establecerse en una consulta médica.

Criolipólisis: utiliza frío controlado para actuar sobre depósitos de grasa localizada. Demarchi explicó que puede considerarse cuando existe acumulación de tejido adiposo en una zona determinada. Sin embargo, aclaró que no actúa directamente sobre los septos fibrosos responsables de las depresiones características de la celulitis . Por eso, puede formar parte de un abordaje combinado cuando ambas condiciones están presentes.

Mesoterapia enzimática y enzimas recombinantes: Sciales las incluyó entre las alternativas utilizadas en determinados protocolos. Son formulaciones inyectables cuya composición, indicación y dosis requieren una evaluación individual y deben quedar a cargo de profesionales habilitados.

Drenaje linfático y masajes profundos: se utilizan especialmente en los cuadros con retención de líquidos y sensación de pesadez. El drenaje linfático busca favorecer el movimiento de los líquidos acumulados y puede complementarse con aparatología específica y actividad física de bajo impacto.

Qué hábitos ayudan a complementar los tratamientos

La actividad física, el descanso, la hidratación y una alimentación equilibrada pueden contribuir al bienestar general y acompañar los tratamientos, aunque no garantizan que la celulitis desaparezca.

Demarchi recomendó priorizar los ejercicios de fuerza, ya que mejorar el tono muscular puede ayudar a que las irregularidades de la piel sean menos visibles.

“Muchas mujeres dicen: ‘Como bien, hago gimnasia, descanso, tomo agua y sigo teniendo celulitis. ¿Qué estoy haciendo mal?’. Y la respuesta es nada”, explicó la dermatóloga. En ese sentido, recordó que la aparición de esta condición también responde a factores hormonales y genéticos que no dependen exclusivamente de los hábitos cotidianos.

Sconfienza aconsejó combinar ejercicios de fuerza con actividad aeróbica, mantener una hidratación adecuada y evitar el consumo excesivo de azúcares. Sciales, por su parte, destacó la importancia de manejar el estrés, dormir lo suficiente y sostener una alimentación variada, con presencia de fibra y proteínas, sin recurrir a restricciones extremas.

Los tres especialistas coincidieron en que los tratamientos deben plantearse con objetivos posibles de alcanzar y sin prometer resultados permanentes. “Actualmente no existe una cura definitiva para la celulitis, pero sí es posible lograr una mejoría clínica visible y medible en su apariencia”, afirmó Sconfienza.

El procedimiento más adecuado depende de qué aspecto se busca mejorar: la textura, el volumen, la flacidez, el edema o la combinación de varios factores. Además, ante la presencia de dolor intenso, hinchazón persistente o un aumento del volumen de las piernas, es importante realizar una consulta médica para descartar alteraciones circulatorias, linfáticas o del tejido adiposo antes de comenzar un tratamiento estético.

La celulitis es una condición frecuente y su presencia no determina el estado de salud, el peso ni la condición física de una persona. Para quienes desean mejorar su apariencia, los especialistas recomiendan mantener expectativas realistas, adoptar hábitos sostenibles y consultar con un profesional médico que evalúe cada caso antes de indicar un procedimiento.