La candidatura de Milei para la reelección dependerá del éxito de su programa económico

Francos considera que no existen alternativas presidenciales dentro del oficialismo si la gestión obtiene buenos resultados

El ex jefe de Gabinete relativizó las aspiraciones electorales de otros dirigentes de La Libertad Avanza

El ex funcionario defendió las reformas estructurales impulsadas desde diciembre de 2023

Francos reconoció dificultades durante la transición y sostuvo que la imagen oficial mejorará con resultados positivos

El dirigente volvió a cuestionar las PASO y reivindicó la suspensión de las primarias y la boleta única de papel

La continuidad de Javier Milei al frente del proyecto político de La Libertad Avanza y una eventual candidatura presidencial para un segundo mandato dependerán, fundamentalmente, de los resultados económicos y de la consolidación de las reformas impulsadas desde diciembre de 2023. Así lo planteó el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien consideró que, si la gestión consigue cumplir sus objetivos, no habrá espacio para otras postulaciones dentro del oficialismo.

El ex funcionario sostuvo que las discusiones sobre eventuales aspiraciones presidenciales de otros dirigentes del espacio carecen, por ahora, de relevancia frente al liderazgo que ejerce el actual mandatario. En ese sentido, descartó que las diferencias internas puedan modificar el escenario electoral si el Gobierno logra exhibir resultados positivos.

“Si el gobierno de Milei tiene éxito, no hay otra candidatura que la de Milei”, afirmó Francos, al explicar que el Presidente es quien conduce el programa económico y político, además de haber asumido personalmente los costos de llevar adelante las transformaciones anunciadas al comienzo de su administración.

Para el ex jefe de Gabinete, la posibilidad de una reelección está directamente relacionada con la suerte del proceso de reformas. Consideró que Milei es quien garantizó la continuidad del programa oficial y quien tiene las condiciones políticas para defenderlo electoralmente si las medidas consiguen los resultados esperados.

Francos incluso planteó que un eventual fracaso del proyecto tampoco abriría automáticamente oportunidades para otros dirigentes del mismo sector. Según su interpretación, si la gestión desembocara en una crisis generalizada, ningún candidato de ese espacio tendría posibilidades de capitalizar políticamente la situación.

En ese contexto, evitó profundizar sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Reconoció que las aspiraciones personales forman parte de la dinámica habitual de la política, pero consideró que discutir ahora posibles alternativas constituye una controversia secundaria frente a la centralidad que mantiene Milei.

El dirigente también se refirió a su propia posición dentro del espacio y a la posibilidad de integrar una eventual fórmula presidencial junto al mandatario. Aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente al jefe de Estado, manifestó su disposición a acompañarlo si recibiera una propuesta en ese sentido.

Defensa de las reformas y reconocimiento de las dificultades

Durante sus declaraciones, Francos reivindicó el alcance de las transformaciones impulsadas por la administración libertaria y sostuvo que el país atraviesa un proceso de cambios estructurales que no se registraba desde hace décadas. A su entender, las medidas adoptadas representan una modificación profunda de las bases económicas y políticas de la Argentina.

Sin embargo, reconoció que la transición genera dificultades y que ese escenario puede repercutir negativamente en la percepción pública del Gobierno. Frente a los cuestionamientos sobre la evolución de la imagen presidencial, sostuvo que la valoración de una gestión depende, en última instancia, de los resultados concretos y no necesariamente de las expectativas que despierta durante la implementación de sus políticas.

En esa línea, consideró que la recuperación de la imagen oficialista llegará cuando los efectos positivos de las medidas comiencen a hacerse visibles. También expresó diferencias con algunos aspectos del estilo comunicacional de Milei, aunque aclaró que sus reparos sobre las formas no modifican su respaldo al contenido de las reformas.

El cuestionamiento al sistema de primarias

Otro de los ejes abordados por Francos fue la discusión sobre el sistema electoral y la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El ex funcionario volvió a cuestionar el mecanismo al considerar que trasladó a toda la ciudadanía la responsabilidad de resolver disputas internas que deberían ser asumidas por los propios partidos políticos.

A su juicio, las primarias representaron una solución institucional para los problemas de organización de determinadas fuerzas, particularmente del kirchnerismo, que no conseguían acordar sus candidaturas sin recurrir a una instancia electoral abierta.

Francos recordó que el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para eliminar definitivamente las PASO, aunque destacó que consiguió suspenderlas. Según explicó, esa decisión permitió evitar un gasto estimado en aproximadamente 250 millones de dólares para el Estado nacional.

El dirigente insistió en que cada partido debe asumir la responsabilidad de seleccionar a sus representantes y afrontar las consecuencias electorales de esas decisiones. Consideró que imponer a los ciudadanos la obligación de participar en internas partidarias constituye una distorsión del funcionamiento democrático.

Finalmente, reivindicó la implementación de la boleta única de papel como otra de las modificaciones relevantes del sistema electoral. Sostuvo que esta herramienta permite reducir las posibilidades de irregularidades y limitar la utilización de estructuras partidarias para condicionar el resultado de las elecciones.

La posición de Francos dejó así planteado un escenario en el que el futuro electoral del oficialismo aparece estrechamente ligado al desempeño de la gestión. Para el ex jefe de Gabinete, la continuidad de Milei no dependerá de las disputas por candidaturas, sino de la capacidad del Gobierno para demostrar que las transformaciones prometidas pueden traducirse en resultados concretos.