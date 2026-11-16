El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, realizado en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá. Durante su discurso, reivindicó la historia de coraje y rebeldía del pueblo santafesino y trazó un paralelismo con los desafíos actuales de la provincia: combatir la inseguridad, fortalecer la producción y prepararse para los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La ceremonia también marcó el comienzo de la Semana Invencible, una propuesta cultural e histórica que se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre y que busca homenajear al brigadier general Estanislao López, al cumplirse 240 años de su nacimiento.

Durante su intervención, Pullaro repasó los principales acontecimientos que marcaron la historia provincial, desde la fundación de Juan de Garay y el posterior traslado de la ciudad hasta las luchas federales encabezadas por Estanislao López.

En ese contexto, destacó el potencial productivo, industrial, comercial y educativo de Santa Fe, y aseguró que la provincia mantiene su compromiso con las obras de infraestructura y el desarrollo tecnológico.

El mandatario también defendió las políticas de seguridad implementadas contra el crimen organizado y las organizaciones mafiosas. Sostuvo que es posible enfrentar estos delitos respetando las garantías constitucionales y garantizando mejores condiciones de vida para la población.

Por otra parte, puso como ejemplo la organización de los Juegos Suramericanos, que convocaron a millones de personas sin registrar hechos de violencia. Además, resaltó el compromiso de la provincia frente a la emergencia hídrica y los posibles efectos de El Niño.

Al referirse a la crecida del río y las familias que debieron abandonar sus hogares, aseguró que el Gobierno provincial lleva meses trabajando para anticiparse a las consecuencias de las lluvias y reducir el impacto de una eventual emergencia.

Del acto participaron autoridades provinciales, legisladores, representantes del Poder Judicial, intendentes y funcionarios de distintos niveles de gobierno. Entre ellos estuvieron Gisela Scaglia, Clara García, Juan Pablo Poletti y el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli.

La jornada concluyó con una presentación del grupo folclórico Cordiales y la participación del gobernador en la Fiesta Provincial de la Doma, que celebró su 46ª edición en Cayastá.

Semana Invencible: actividades y homenaje a Estanislao López

La programación continuará con distintas propuestas culturales, educativas e históricas en la ciudad de Santa Fe. Habrá exposiciones, restauraciones de obras patrimoniales, presentaciones de libros, charlas, teatro, peñas y una marcha de antorchas en homenaje al Brigadier.

El cierre está previsto para el lunes 23 de noviembre, desde las 17, en el Museo y Biblioteca Policial. Posteriormente, la Plaza 25 de Mayo será escenario del Festival Musical-Peña Invencible.

La propuesta incluirá bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones tradicionalistas y artistas como Itatí Barrionuevo, Rubén Carughi y Juan Carlos Baglietto.

También participarán la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y el espectáculo Agitando Pañuelos, con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa, que tendrá a su cargo el cierre musical.

De esta manera, Santa Fe celebra un nuevo aniversario de su fundación poniendo en valor su identidad histórica, sus tradiciones y el legado federal de Estanislao López.