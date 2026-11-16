El Gobierno retrasó casi dos meses la apertura del cupo de importación de híbridos y eléctricos para 2027

La medida busca evitar una superposición de vehículos importados durante los primeros meses del próximo año

Los modelos chinos elevaron su participación en el mercado argentino del 5% al 15%

Las terminales con producción nacional acumulan una caída promedio del 22,3% en sus patentamientos

Sin los vehículos beneficiados por el cupo, el retroceso comercial promedio de las automotrices alcanza el 26,6%

La industria espera reducir sus existencias entre noviembre y febrero antes de la llegada de las nuevas unidades importadas

La apertura del cupo de importación de vehículos híbridos y eléctricos correspondiente a 2027 fue postergada casi dos meses por decisión del Gobierno, en una medida que busca evitar una mayor presión sobre las terminales automotrices radicadas en el país. La determinación responde al fuerte crecimiento de los modelos importados, especialmente los provenientes de China, y a la contracción que experimentó el mercado durante los primeros diez meses del año, un escenario que dejó a las marcas tradicionales con niveles de ventas inferiores a los previstos.

La modificación del cronograma apunta a evitar que las nuevas unidades ingresen al mercado durante enero y febrero, cuando todavía se comercializarían vehículos correspondientes al cupo de 2026. La intención oficial es que los modelos beneficiados por el régimen arancelario comiencen a llegar a partir de marzo, permitiendo que las automotrices locales dispongan de algunos meses para reducir sus existencias y recuperar participación comercial.

El avance de los fabricantes chinos constituye uno de los factores centrales de la preocupación. Su participación en el mercado argentino pasó del 5% al 15% desde la implementación del programa de cupos, impulsada por la llegada de una cantidad significativa de vehículos en pocos meses. Ese crecimiento se produjo, además, en un contexto de retracción general de las ventas, que acumula una caída del 13% entre enero y octubre.

La dimensión del problema se observa al comparar las previsiones iniciales con los resultados efectivos. Mientras el sector proyectaba un mercado de aproximadamente 650.000 unidades para 2026, las estimaciones actuales apuntan a unos 530.000 patentamientos. En ese escenario, las 80.000 unidades contempladas dentro del cupo de importación representan alrededor del 15% del total, una proporción considerablemente superior a la que se había calculado inicialmente.

Frente a esta situación, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) solicitó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que los vehículos modelo 2026 puedan conservar su condición de unidades cero kilómetro durante 2027. La extensión fue autorizada hasta el 1 de abril, un plazo mayor al aplicado en oportunidades anteriores.

Los números de las terminales nacionales reflejan el deterioro de su desempeño comercial. Las nueve automotrices con producción local registraron una disminución promedio del 22,3% en sus patentamientos, muy por encima de la contracción general del mercado. La comparación excluye a Mercedes-Benz, cuya actividad productiva está concentrada exclusivamente en vehículos comerciales.

Ford presenta una situación particular, ya que es la única fabricante que exhibe un crecimiento interanual, con un incremento del 2% en sus ventas. Sin embargo, ese resultado está directamente relacionado con la incorporación de la Territory Híbrida, que aportó 8.726 unidades de las 44.824 patentadas durante el período. Si se excluyera ese modelo, los registros de la compañía mostrarían una caída del 17%. La Ranger, por su parte, retrocedió un 19,7%.

Una situación semejante, aunque de menor magnitud, se observa en Chevrolet. Los modelos Captiva y Spark, incluidos dentro del régimen de importación, sumaron 3.946 unidades. Sin esos vehículos, sus patentamientos habrían pasado de 39.498 a 35.552, lo que elevaría la caída interanual del 4% al 13,6%.

Al excluir los automóviles alcanzados por los beneficios arancelarios, el panorama de las terminales se vuelve todavía más complicado. Toyota registra una baja del 23,7%; Volkswagen, del 31,1%; Fiat, del 19,5%; Renault, del 38,5%; Peugeot, del 33,1%; Citroën, del 21,7%; y Jeep, del 41,6%. Al incorporar los resultados ajustados de Ford y Chevrolet, el retroceso promedio llega al 26,6%.

La diferencia entre las expectativas y el comportamiento real del mercado también generó problemas de inventario. Las automotrices habían organizado sus niveles de producción e importación sobre la base de una demanda estimada en 650.000 vehículos, pero la previsión actual se redujo a 530.000. Esa diferencia dejó existencias superiores a las necesarias y obligó a revisar las estrategias comerciales.

Desde Ford reconocieron que la principal dificultad no estuvo tanto en el volumen de ventas como en las expectativas que habían construido para el año. La acumulación de unidades en las fábricas, en medio de una competencia más intensa y una guerra de precios, terminó convirtiéndose en un problema para el sector.

La postergación del cupo 2027 busca modificar esa dinámica durante los próximos meses. La expectativa es que entre noviembre y febrero disminuya la disponibilidad de vehículos importados alcanzados por el régimen, especialmente los de origen chino, debido a que buena parte de las unidades autorizadas para 2026 ya fueron comercializadas.

Ese período será determinante para que las terminales regionales puedan reducir sus inventarios y recuperar parte del terreno perdido. El desafío de la industria automotriz será adecuar su oferta a un mercado más reducido y competitivo, después de haber realizado inversiones y previsiones sobre un nivel de demanda que finalmente no se concretó.