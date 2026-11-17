Los productores mantienen sin precio definitivo granos por US$13.459 millones, entre soja, maíz y girasol

La soja concentra US$8.406 millones y registra un ritmo de comercialización inferior al del año pasado

Solo se vendió el 63% de la cosecha sojera 2025/26, 14 puntos porcentuales menos que en igual período anterior

El maíz muestra mayor dinamismo comercial, con el 73% de la producción ya comercializada

El trigo de la nueva campaña suma otros US$3.890 millones potenciales, aunque su cosecha recién comienza

La llegada de esos dólares dependerá de los precios internacionales y de las decisiones comerciales de los productores, en un momento clave para las reservas del Gobierno

La economía argentina tiene una importante fuente potencial de dólares almacenada en los campos, pero su disponibilidad depende de las decisiones comerciales de miles de productores agropecuarios. Entre soja, maíz y girasol ya cosechados, existen 49,7 millones de toneladas sin precio definitivo, cuyo valor estimado asciende a US$13.459 millones. El volumen representa una oportunidad para incrementar la oferta de divisas y fortalecer las reservas, aunque las expectativas sobre los precios internacionales mantienen al sector en una posición de cautela.

El relevamiento de GEIT, la consultora especializada en el negocio agropecuario dirigida por Germán Iturriza, permite dimensionar la magnitud de la mercadería pendiente de comercialización. Sin embargo, no todo ese volumen se encuentra disponible para concretar nuevas operaciones: una parte todavía no fue vendida y otra corresponde a contratos cerrados en los que el precio definitivo aún debe establecerse.

La soja concentra la mayor parte de ese potencial. Según el informe, hay 24,6 millones de toneladas sin precio definitivo, valuadas en aproximadamente US$8.406 millones. De ese total, 18,7 millones de toneladas todavía no fueron comercializadas, mientras que otras 5,9 millones ya tienen operaciones realizadas, aunque con el valor pendiente de fijación.

El comportamiento de los productores refleja una estrategia de mayor prudencia frente a las condiciones del mercado. Hasta el momento se comercializó el 63% de la cosecha de soja 2025/26, calculada en 50,1 millones de toneladas. Ese ritmo se encuentra 14 puntos porcentuales por debajo del registrado durante el mismo período del año anterior.

La decisión de postergar las ventas está vinculada principalmente con las expectativas de una eventual recuperación de las cotizaciones internacionales. También influye la posibilidad de una modificación del tipo de cambio, aunque ese factor ocupa un lugar secundario frente a la evolución de los precios externos.

Para el equipo económico que conduce Luis Caputo, conseguir que una parte de esas existencias se transforme en exportaciones constituye una oportunidad para incrementar el ingreso de dólares. No obstante, el Gobierno no tiene control directo sobre el momento en que los productores deciden desprenderse de sus granos.

El escenario internacional tampoco ofrece, por ahora, incentivos claros para acelerar las operaciones. La soja acumula cuatro semanas consecutivas de bajas y cotiza en Chicago alrededor de los US$439 por tonelada, luego de alcanzar valores mínimos desde mediados de agosto.

La presión responde, entre otros factores, al avance de la cosecha estadounidense, que ya completó el 88% de la superficie, y a las perspectivas de una producción abundante en Sudamérica. Brasil aparece como una variable determinante para la evolución de los precios, con estimaciones de una cosecha que podría llegar a los 186 millones de toneladas.

Si esas proyecciones se cumplen y las condiciones climáticas acompañan, los valores de la soja argentina para mayo podrían retroceder desde los actuales US$340-345 hasta un rango de US$325-330 por tonelada. Por el contrario, eventuales problemas climáticos en territorio brasileño podrían impulsar una recuperación de las cotizaciones. Diciembre será un período importante para evaluar el desarrollo de esa campaña.

El maíz presenta una dinámica diferente. Los productores ya comercializaron el 73% de la campaña 2025/26, estimada en 64 millones de toneladas, un porcentaje 12 puntos superior al registrado a esta altura del año pasado.

Aun así, permanecen 23 millones de toneladas sin precio definitivo, equivalentes a unos US$4.028 millones. De ese volumen, 17 millones todavía no fueron vendidos y otros seis millones corresponden a operaciones con cotización pendiente.

En Chicago, el cereal terminó la última semana cerca de los US$175 por tonelada, después de alcanzar mínimos de cuatro meses. Pese a la presión que genera la cosecha estadounidense, que avanzó sobre el 74% del área, los especialistas consideran que podría estar aproximándose a un piso de precios.

El girasol completa el panorama de los cultivos ya recolectados. Todavía quedan dos millones de toneladas sin precio definitivo, valuadas en US$1.025 millones, aunque el 76% de la producción ya fue comercializado.

A ese conjunto se suma el trigo de la campaña 2026/27, con 19,3 millones de toneladas pendientes de fijación de precio, por un valor estimado de US$3.890 millones. La cosecha recién comienza y avanzó sobre el 8,5% del área apta, por lo que ese monto debe considerarse por separado de las existencias ya recolectadas.

La disponibilidad potencial de divisas del sector agropecuario constituye así una variable relevante para las cuentas externas. Sin embargo, entre las necesidades financieras del Gobierno y las decisiones de los productores existe una diferencia de tiempos e intereses. La incógnita es cuándo las cotizaciones ofrecerán condiciones suficientemente atractivas para acelerar las ventas y cuánto de ese volumen terminará convirtiéndose en dólares efectivos para la economía argentina.