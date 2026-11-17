Germán Martínez pronosticó que el peronismo ganará las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta

El jefe del bloque de Unión por la Patria aseguró que el espacio presentará una propuesta electoral articulada y unificada

El legislador cuestionó la intención del Gobierno de suspender las PASO y la vinculó con el temor a perder un balotaje

Martínez sostuvo que la eliminación de las primarias no impedirá que el peronismo acuerde un mecanismo propio para elegir candidatos

El diputado reclamó superar las diferencias entre los sectores vinculados con Cristina Kirchner y Axel Kicillof

También pidió no acelerar la definición de un candidato y priorizar un programa de gobierno y una alternativa política clara

El peronismo llegará a las próximas elecciones presidenciales con una propuesta electoral unificada y condiciones para imponerse en primera vuelta. Esa es la convicción que expresó el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien planteó que las diferencias internas deberán resolverse mediante un proceso de construcción colectiva y advirtió que la eventual eliminación de las PASO no impedirá que el espacio defina sus candidaturas de manera conjunta.

El legislador también cuestionó la iniciativa del Gobierno de suspender las primarias y sostuvo que detrás de esa decisión existe una preocupación del oficialismo por el escenario electoral. Según su interpretación, la modificación del sistema de votación responde al temor de no poder ganar un eventual balotaje y a la búsqueda de condiciones que permitan alcanzar la Presidencia con el 40 por ciento de los votos y una diferencia de diez puntos respecto del segundo candidato.

Martínez defendió las elecciones primarias como una herramienta que fortalece la participación ciudadana y permite que la sociedad intervenga en la selección de los postulantes. Sin embargo, remarcó que el futuro del peronismo no depende de la continuidad de ese mecanismo. Si el Congreso avanza con su eliminación, aseguró, el espacio encontrará otra modalidad para resolver las diferencias y establecer una candidatura común.

En ese sentido, buscó transmitir un mensaje de confianza sobre la capacidad de reorganización del principal espacio opositor. Afirmó que, independientemente de las reglas electorales que finalmente se establezcan, el peronismo tendrá una oferta articulada y unificada para competir en los comicios presidenciales.

La unidad como principal desafío interno

Uno de los aspectos centrales de sus declaraciones estuvo vinculado con las tensiones que atraviesan al peronismo, particularmente las diferencias entre los sectores alineados con Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Martínez reconoció que existen discusiones y posiciones contrapuestas, pero consideró que la demanda predominante entre los militantes es superar esas divisiones y avanzar hacia una estrategia compartida.

El diputado sostuvo que trabaja para alcanzar ese objetivo y pidió evitar que los desacuerdos deriven en enfrentamientos personales o profundicen las fracturas. A su entender, la prioridad debe ser elaborar una propuesta política clara que permita recuperar la confianza de los ciudadanos y ordenar al conjunto del espacio.

También se refirió al papel que debe ocupar Cristina Kirchner en esa reorganización. Consideró necesario escucharla y analizar sus posiciones, al tiempo que reconoció la existencia de expresiones de solidaridad y acompañamiento hacia la ex presidenta. No obstante, rechazó que el debate sobre su liderazgo represente un obstáculo para la aparición de nuevos referentes políticos.

Para Martínez, la discusión acerca de Cristina Kirchner no debe convertirse en una disyuntiva que impida construir otros liderazgos. Planteó que dentro del peronismo existen dirigentes capaces de comprender la situación de la ex mandataria y, simultáneamente, trabajar en la formación de una alternativa política más amplia.

Sin apuro por definir una candidatura

El jefe de la bancada de Unión por la Patria también advirtió sobre los riesgos de acelerar la búsqueda de un candidato presidencial antes de resolver los principales debates internos. Consideró que encontrar rápidamente un referente puede funcionar como una respuesta momentánea a la ansiedad política, pero no necesariamente soluciona los problemas de organización ni responde a las demandas de la sociedad.

En lugar de concentrar todos los esfuerzos en la identificación de una figura, propuso aprovechar el tiempo disponible para procesar las diferencias, establecer prioridades y construir un programa de gobierno. Según su planteo, el peronismo todavía cuenta con margen suficiente para desarrollar esa tarea antes de las elecciones.

Martínez reivindicó, además, el papel opositor de su espacio y sostuvo que representa valores políticos que exceden la pertenencia partidaria. En ese marco, cuestionó la gestión de Javier Milei y afirmó que el oficialismo no consigue consolidar una agenda favorable en los terrenos económico, social y parlamentario.

El diputado cerró sus definiciones con una ratificación de su expectativa electoral: pronosticó que el peronismo ganará las elecciones presidenciales del próximo año. Para alcanzar ese resultado, consideró indispensable llegar a la competencia con una propuesta común, un programa de gobierno definido y candidatos capaces de expresar una construcción colectiva.