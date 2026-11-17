Felipe Solá destacó el impacto social de la visita de León XIV y cuestionó la reacción del Gobierno frente a sus mensajes

El ex gobernador bonaerense consideró que el Pontífice llegó a la Argentina con información sobre la situación social y económica

Solá criticó a Milei por no reconocer la importancia de las reflexiones del Papa sobre el empleo, la educación y la discapacidad

El ex canciller cuestionó lo que definió como una estrategia oficial basada en la negación de situaciones incómodas

Advirtió que el peronismo todavía debe alcanzar acuerdos y organizarse para competir en las elecciones de 2027

También anticipó un posible balotaje y consideró que ese mecanismo profundiza la división política del país

El ex gobernador bonaerense y ex canciller Felipe Solá destacó el impacto político y social de la visita del papa León XIV a la Argentina y cuestionó al gobierno de Javier Milei por no prestar atención a las advertencias y reflexiones que dejó el Pontífice durante sus distintas intervenciones. También analizó el escenario electoral de 2027, reconoció las dificultades que atraviesa el peronismo para ordenar su interna y anticipó que las próximas elecciones podrían definirse en una segunda vuelta.

Solá consideró que la presencia del jefe de la Iglesia católica tuvo una dimensión que trascendió lo estrictamente religioso y generó un acontecimiento de fuerte repercusión en distintos sectores de la sociedad. En particular, destacó la convocatoria que acompañó las actividades oficiales y el impacto emocional que produjeron algunos de los encuentros, especialmente el realizado en Don Orione.

"Los discursos me parecieron muy buenos, la visita del Papa fue como un rayo de tres días para el país, se movieron millones de personas y almas y es casi imposible no haberse conmovido por los actos de León XIV, sobre todo por lo sucedido en Don Orione", sostuvo.

El dirigente peronista también apuntó contra la actitud del Ejecutivo frente a las definiciones del Pontífice. A su entender, el Gobierno evita reconocer la dimensión de determinados acontecimientos cuando considera que pueden resultar incómodos para su estrategia política o para el discurso que sostiene públicamente.

En ese sentido, cuestionó lo que definió como una conducta de negación y recordó la posición adoptada por la administración de Milei frente al resultado electoral en Brasil, cuando Lula da Silva obtuvo la victoria presidencial.

"El Gobierno recurre a la negación porque ya no puede blandir ningún argumento para distraer y que la gente mire ahí y no a otro lado", afirmó Solá, al considerar que esa actitud impide procesar adecuadamente los mensajes que llegan desde distintos sectores de la sociedad.

Otro de los aspectos que resaltó fue el conocimiento que León XIV demostró sobre la realidad argentina. Para el ex canciller, las intervenciones del Papa no fueron improvisadas ni estuvieron limitadas a información proporcionada por las autoridades eclesiásticas, sino que también reflejaron un seguimiento de las dificultades sociales y económicas del país.

Solá consideró que el Pontífice llegó con un diagnóstico elaborado sobre los principales problemas nacionales y que tuvo la decisión de abordar los temas que consideraba necesarios, sin recurrir a expresiones agresivas ni confrontaciones personales.

"El Papa estaba bien informado, no solo de informes que le dio la Iglesia, sino de informes sociales sobre lo que pasaba en el país", explicó. También destacó la forma en que transmitió sus observaciones y estableció una comparación con el estilo presidencial: "Lo hizo con elegancia y prudencia, algo que no tiene Milei".

Durante sus distintas homilías y discursos, León XIV puso especial atención en cuestiones vinculadas con el empleo, la educación, la discapacidad y las condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo económico con inclusión. Para Solá, esas definiciones constituyeron un mensaje que debería ser considerado por las autoridades nacionales, especialmente por la relación directa entre esas problemáticas y las condiciones de vida de la población.

La situación del peronismo y su futuro electoral también ocuparon un lugar central en el análisis del ex gobernador. Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, advirtió que el espacio todavía tiene una tarea pendiente en materia de organización interna y construcción de acuerdos para definir una estrategia común.

"El peronismo tiene pendiente un acuerdo y una organización, que será la que pueda ser y no la más deseada", señaló, al reconocer que las diferencias entre sus principales dirigentes dificultan la consolidación de una conducción política.

La interna justicialista mantiene como protagonistas a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, entre otros dirigentes, mientras el oficialismo ya anticipó que Milei buscará un nuevo mandato. En ese contexto, Solá consideró que la oposición deberá resolver sus diferencias antes de enfrentar una competencia electoral que podría resultar especialmente exigente.

El ex mandatario bonaerense sostuvo que los comicios probablemente deriven en una segunda vuelta y cuestionó ese mecanismo por entender que profundiza las divisiones políticas. "Nosotros no vamos a elegir en 2027, vamos a optar por blanco o negro, estoy seguro de que hay altas chances de balotaje, que me parece una pésima herramienta porque amplía la brecha", concluyó.

Sus declaraciones dejaron planteados dos desafíos para el escenario político: la capacidad del Gobierno de procesar las demandas sociales expresadas durante la visita papal y la posibilidad de que el peronismo alcance un entendimiento interno que le permita disputar el poder en 2027.