El Gobierno nacional avanzó con la ampliación de la Red Federal de Concesiones (RFC) y puso en marcha la etapa IV del programa, luego de tres meses desde la finalización de la instancia anterior.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1358/2026, publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación.

La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y formaliza el avance hacia una nueva fase del esquema de concesiones impulsado por la administración nacional.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa adelante con el proceso de reorganización del sistema de concesiones viales, que busca incorporar nuevos tramos y avanzar en un modelo de gestión con participación del sector privado.