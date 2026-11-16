Adrián Núñez confirmó que competirá por la gobernación de Misiones en 2027

La Libertad Avanza buscará desplazar al oficialismo provincial después de más de dos décadas

La ruptura entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira debilitó la unidad del Frente Renovador de la Concordia

El espacio libertario impulsa una escuela de formación para ampliar su estructura política y territorial

Núñez presentó ante la OEA un planteo contra la Ley de Lemas y promueve la boleta única

El dirigente mantuvo reuniones en Washington y el BID para impulsar proyectos de desarrollo productivo y yerbatero

La Libertad Avanza comenzó a delinear su estrategia para disputar el poder en Misiones en las elecciones de 2027. Adrián Núñez, presidente provincial del partido y legislador desde 2025, confirmó que buscará competir por la gobernación con el objetivo de desplazar al espacio político que conduce la provincia desde hace más de dos décadas. Su lanzamiento se produce en un escenario de reconfiguración del oficialismo local, atravesado por la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y el ex conductor político del Frente Renovador de la Concordia (FRC), Carlos Rovira.

Núñez presentó su postulación como una alternativa frente a la continuidad del mismo esquema de poder y aseguró que pretende modificar el rumbo institucional y económico de la provincia. “Quiero cambiar la historia de mi provincia después de más de 20 años de los mismos de siempre”, sostuvo al anunciar sus aspiraciones.

El dirigente libertario cuestionó especialmente el funcionamiento del sistema político misionero y consideró que las administraciones anteriores limitaron las posibilidades de crecimiento del sector privado. Describió las últimas dos décadas como un período de concentración del poder y sostuvo que la provincia necesita abandonar un modelo económico que, según su interpretación, dificultó la llegada de inversiones y el desarrollo empresarial.

En ese contexto, la candidatura de Núñez adquiere relevancia por la situación que atraviesa el oficialismo provincial. Por primera vez en lo que va del siglo, el espacio gobernante no competirá bajo la tradicional denominación Frente Renovador de la Concordia, luego de la fractura que dejó enfrentados a Passalacqua y Rovira.

Aunque el actual mandatario conservó el respaldo de la mayor parte de la estructura política, el sector que quedó fuera de ese armado podría convertirse en un factor determinante para la disputa electoral. La situación representa una oportunidad para La Libertad Avanza, que ya consiguió imponerse en las elecciones legislativas nacionales del año pasado y obtuvo un resultado competitivo en los comicios provinciales.

A esa fragmentación se suma la posibilidad de que Misiones vuelva a votar en forma desdoblada de las elecciones nacionales, una circunstancia que obligaría a las fuerzas políticas a construir estrategias específicamente orientadas al escenario provincial.

Una estructura política en construcción

Núñez busca respaldar su candidatura con una organización territorial y técnica que permita ampliar la presencia libertaria más allá de su representación legislativa. En los últimos meses recibió en distintas oportunidades a Karina Milei, titular de La Libertad Avanza, y a Martín Menem, vicepresidente del espacio.

Además, impulsó una escuela de formación de dirigentes para preparar equipos con capacidad de competir en los próximos comicios, administrar municipios y eventualmente asumir responsabilidades en el gobierno provincial.

El legislador destacó que la construcción partidaria se apoya en el trabajo colectivo y en la incorporación de profesionales de distintas disciplinas. Como ejemplo, señaló que cuatro diputados presentaron 120 proyectos de ley antes del inicio de la actividad parlamentaria, con la colaboración voluntaria de abogados, contadores, médicos, educadores y especialistas en seguridad.

Para el dirigente, esa tarea permitió que el espacio ganara visibilidad y comenzara a instalar sus propuestas en la agenda política misionera.

Gestiones internacionales y agenda de desarrollo

La preparación electoral también se refleja en una agenda de actividades que excede la actividad legislativa. Durante una reciente visita a Washington, Núñez mantuvo reuniones con funcionarios y representantes de organismos internacionales para abordar proyectos vinculados con la inserción económica de Misiones y el fortalecimiento institucional.

Uno de los encuentros fue con Bruce Friedman, director del Departamento del Cono Sur del Departamento de Estado estadounidense. Allí se analizaron cuestiones geopolíticas y estratégicas relacionadas con la inteligencia artificial, el desarrollo portuario, la Hidrovía, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la Triple Frontera. También se planteó la necesidad de compatibilizar los proyectos productivos con la preservación de la biodiversidad.

En la Organización de Estados Americanos (OEA), Núñez presentó un documento para solicitar que el organismo examine el funcionamiento de la Ley de Lemas, vigente para las elecciones municipales de Misiones. La iniciativa se complementa con una propuesta legislativa de La Libertad Avanza para eliminar ese mecanismo e implementar la boleta única.

La agenda internacional incluyó además una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se analizaron alternativas de cooperación técnica para fortalecer a los pequeños productores yerbateros. El objetivo es incorporar herramientas tecnológicas y programas de desarrollo agrícola que ya se aplican en otros países de América Latina.

Con su candidatura confirmada y una estructura partidaria en expansión, Núñez buscará convertir el crecimiento electoral libertario en una alternativa concreta para disputar la gobernación. La fractura del oficialismo y el desgaste de un esquema político de larga permanencia aparecen como dos de los principales factores que podrían modificar el mapa de poder provincial en 2027.