Torres respaldó la suspensión de las PASO y reclamó que la reforma se resuelva durante 2026.

El gobernador fundamentó su posición en el nuevo Código Electoral implementado en Chubut.

La provincia eliminó las primarias, incorporó la Boleta Única de Papel y estableció disposiciones de Ficha Limpia.

Las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi acompañaron iniciativas vinculadas con las modificaciones electorales.

El oficialismo necesita reunir 37 votos en el Senado para aprobar los cambios legislativos.

El proyecto contempla modificaciones sobre las primarias, el financiamiento electoral y las listas de adhesión.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó su respaldo a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reclamó que el Congreso avance con la reforma electoral durante este año, sin trasladar la discusión al calendario electoral de 2027. El mandatario sostuvo que acompañar los cambios impulsados a nivel nacional constituye una continuidad de las modificaciones institucionales que promovió en su provincia y descartó que su posición esté condicionada por negociaciones políticas o económicas con la administración de Javier Milei.

«Sería absurdo, sería incoherente que estemos en contra», afirmó Torres al referirse a la postura de su espacio, Despierta Chubut. Según explicó, las modificaciones que se discuten en el ámbito nacional coinciden con los principios que guiaron la reforma electoral implementada en su distrito desde el comienzo de su gestión.

El pronunciamiento se produjo mientras La Libertad Avanza intensifica las conversaciones parlamentarias para conseguir los respaldos necesarios que permitan avanzar con el proyecto en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, fue convocada para este martes 17 de noviembre, con el objetivo de continuar el tratamiento y buscar un dictamen que habilite su posterior discusión en el recinto.

Torres consideró que el debate debe resolverse con suficiente anticipación respecto de las próximas elecciones nacionales. En ese sentido, cuestionó los intentos de postergar el tratamiento hasta 2027 y sostuvo que discutir las reglas electorales durante un período no electoral permite evitar que las modificaciones queden subordinadas a las conveniencias inmediatas de los partidos.

«No está mal que se discuta a poco más de un año de las elecciones y no el año que viene, como por ahí algunos quieren dilatar el tema», planteó.

Como fundamento de su posición, el gobernador recordó que Chubut aprobó en diciembre de 2024 un nuevo Código Electoral que incluyó la eliminación de las PASO, la incorporación de la Boleta Única de Papel y disposiciones vinculadas con Ficha Limpia. Para el mandatario, esas herramientas permitieron modificar el sistema de selección de candidatos y establecer nuevas condiciones para la organización de los comicios provinciales.

Torres destacó especialmente la utilización de la Boleta Única de Papel, a la que atribuyó beneficios en materia de transparencia y reducción de los costos electorales. También consideró que Chubut cuenta actualmente con uno de los códigos electorales más modernos del país.

El mandatario recordó, además, que las senadoras nacionales Andrea Cristina y Edith Terenzi, representantes de su espacio político, habían impulsado iniciativas relacionadas con esas transformaciones. De esta manera, buscó dejar en claro que el acompañamiento a la reforma nacional no constituye una decisión circunstancial ni una respuesta a las necesidades parlamentarias de la Casa Rosada.

En ese sentido, rechazó expresamente que su respaldo forme parte de un intercambio de concesiones con el Gobierno. «Estamos haciendo algo que parece utópico, pero coherente, sin especular con algún cambio de figuritas o condicionamiento», aseguró.

La definición del gobernador adquiere relevancia en el escenario legislativo porque el oficialismo necesita construir acuerdos con los bloques dialoguistas y las representaciones provinciales para reunir los 37 votos requeridos en el Senado. Las conversaciones incluyen a legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos espacios provinciales.

El proyecto en discusión contempla la posibilidad de suspender las primarias para 2027, aunque también se analizan modificaciones vinculadas con el financiamiento de las campañas, las listas de adhesión y otros aspectos del funcionamiento de los partidos políticos. La posibilidad de una derogación definitiva de las PASO también forma parte de la discusión, aunque el alcance final dependerá de las negociaciones parlamentarias.

Entre los sectores aliados existen diferencias sobre el contenido de la iniciativa. Desde el PRO reclamaron precisiones sobre el texto que se pretende aprobar y manifestaron reparos frente a eventuales modificaciones durante el tratamiento legislativo. En la UCR, en tanto, se analiza la alternativa de establecer primarias optativas para las fuerzas que decidan recurrir a ese mecanismo.

La posición de Torres representa un respaldo explícito desde una coalición provincial vinculada políticamente con el PRO, pero con identidad propia. Su planteo combina el acompañamiento a la suspensión de las primarias con la exigencia de que las nuevas reglas electorales se definan antes del año de los comicios.

La discusión tendrá consecuencias directas sobre la organización de las fuerzas políticas y los procedimientos que utilizarán para seleccionar sus candidatos presidenciales y legislativos en 2027. Si se concreta la suspensión, los partidos deberán resolver sus postulaciones mediante los mecanismos internos que establezcan sus respectivas estructuras.

Para Torres, la cuestión central es evitar que una reforma que considera necesaria quede atrapada en las disputas electorales. Por eso, insistió en que el Congreso debe avanzar ahora y resolver las modificaciones con anticipación, manteniendo la coherencia con las decisiones institucionales que su administración ya adoptó en Chubut.