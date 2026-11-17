El análisis de cómo procesa la opinión pública la actual coyuntura política, tanto a nivel provincial como nacional, fue uno de los principales temas de la reunión de gabinete que encabezó este martes el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad de Rosario. También estuvo sobre la mesa el proyecto para un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura en las últimas horas.

El encuentro tuvo una presencia particular: la senadora nacional Carolina Losada participó como invitada especial, por iniciativa del propio gobernador.

La legisladora radical había compartido el viernes una recorrida por «El Infierno», la cárcel de máxima seguridad para presos de alto perfil que se construye en la localidad de Piñero, junto a funcionarios provinciales. Ahora, volvió a compartir una actividad con el equipo de Gobierno, esta vez en la reunión habitual de ministros.

Losada ya había participado de otros encuentros de gabinete cuando la convocatoria se ampliaba para incorporar a legisladores nacionales y provinciales. Sin embargo, esta fue su primera participación en una reunión ordinaria del gabinete provincial.