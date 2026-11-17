En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Costa Rica, y luego de confirmar su continuidad al frente de la Selección Argentina hasta el próximo Mundial, Lionel Scaloni fue consultado sobre una posibilidad que despierta curiosidad de cara al futuro: la chance de que Lionel Messi se incorpore a su cuerpo técnico para la Copa del Mundo de 2030.

Scaloni habló sobre el futuro de Messi y descartó su retiro como futbolista

El entrenador se mostró convencido de que el capitán argentino todavía tiene varios años de carrera por delante y consideró poco probable que, al menos en el corto plazo, decida dejar el fútbol para asumir un nuevo rol fuera de la cancha.

Aunque Messi ya manifestó que su ciclo con la camiseta de la Selección Argentina está cerrado, Scaloni cree que continuará jugando a nivel de clubes durante bastante tiempo.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá que siga”, expresó el técnico ante los periodistas.

La invitación de Scaloni a Messi tras la salida de Walter Samuel

Más allá de su pronóstico sobre la continuidad del rosarino como jugador, Scaloni no descartó la posibilidad de que en algún momento se sume a su equipo de trabajo. Por el contrario, aseguró que las puertas de la Selección estarán abiertas si el capitán decide asumir ese desafío.

Incluso, aprovechó la reciente salida de Walter Samuel del cuerpo técnico para hacer una invitación en tono de broma y dejar abierta la posibilidad de una futura incorporación.

“Si quiere venir, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel), mirá... que venga”, comentó entre risas el entrenador.

De esta manera, Scaloni dejó en claro que Messi siempre tendrá un lugar dentro del proyecto de la Selección Argentina, independientemente del rol que decida ocupar una vez que termine su carrera profesional. Por ahora, sin embargo, el deseo del técnico es que el capitán continúe disfrutando del fútbol y prolongue su trayectoria dentro de las canchas.