En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla, Colombia, Leandro Paredes comenzó a dar los primeros pasos para una nueva etapa de su carrera profesional. El mediocampista del Xeneize inició sus estudios para convertirse en director técnico, con la mirada puesta en su futuro una vez que decida retirarse del fútbol.

La noticia fue confirmada por la Escuela ATFA de Rosario, Santa Fe, institución en la que el campeón del mundo realizará el curso de entrenador. A través de sus redes sociales, el centro de formación le dio la bienvenida al futbolista y destacó su decisión de seguir vinculado al deporte desde otro lugar.

“Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra escuela, donde comenzará sus estudios como director técnico”, anunciaron. Además, agregaron: “La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa”.

La decisión del volante está relacionada con un proyecto que ya había mencionado Ángel Di María cuando se concretó el regreso de Paredes al fútbol argentino. En aquella oportunidad, el delantero de Rosario Central reveló que ambos tienen la intención de compartir un cuerpo técnico cuando finalicen sus respectivas carreras como futbolistas.

“Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da”, había contado Di María entre risas, al referirse a la posibilidad de trabajar junto a su amigo en los dos clubes de los que son hinchas.

El proyecto de Leandro Paredes y Ángel Di María como entrenadores

La idea de ambos futbolistas no se limita únicamente a dirigir equipos de Primera División. Di María también manifestó su interés por llegar a la Selección Argentina y reconoció que sigue de cerca el trabajo que realizan Lionel Scaloni, Pablo Aimar y el resto del cuerpo técnico.

“La Selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”, explicó Fideo durante una entrevista con ESPN.

En la misma charla, el atacante aseguró que están dispuestos a prepararse para concretar ese objetivo y destacó la relación de amistad que mantiene con Paredes.

“Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso, hasta que se retire, voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y nuestras familias se aman”, expresó.

Incluso, Di María contó que ya conversaron sobre algunas cuestiones futbolísticas y que tienen coincidencias en cuanto al estilo de juego que buscarían implementar en sus futuros equipos.

“Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento. Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumará alguien más al cuerpo técnico”, había adelantado.

De esta manera, mientras Paredes continúa con su carrera como futbolista y se prepara para los próximos desafíos con Boca y la Selección Argentina, empieza a construir su futuro como entrenador. La posibilidad de compartir un proyecto con Di María, tanto a nivel de clubes como en el seleccionado nacional, ya forma parte de los planes que ambos imaginan para después del retiro.