Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en la temporada 2027 de la Fórmula 1 y en el desafío de dar un salto de calidad junto a Alpine. En la recta final del campeonato 2026, el piloto argentino analizó las dificultades que atraviesa la escudería y explicó que para mejorar su rendimiento no alcanzará con introducir pequeños retoques en el monoplaza: será necesario realizar modificaciones profundas en su estructura.

Durante su participación en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, el pilarense utilizó una comparación para explicar por qué resulta tan complicado corregir los problemas del auto durante una misma temporada. “Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una tirita donde estás un poco lastimado. Mejoras un poco, pero es muy difícil solucionar el problema fundamental del coche sin hacer un cambio grande”, sostuvo ante la prensa.

El argentino también señaló que Alpine conoce desde hace tiempo cuáles son las principales debilidades del vehículo, aunque advirtió que encontrar soluciones requiere un proceso de desarrollo que no puede completarse de una carrera a otra.

“Sabemos en qué tenemos que trabajar como equipo. Lo tenemos claro desde el principio de la temporada, porque son cosas que llevan tiempo de desarrollo y, a veces, son cambios muy fundamentales del coche. No puede ser simplemente una actualización, una mejora de rendimiento en una parte muy específica. Si hay cosas más fundamentales y grandes en las que trabajar, hay que esperar al año siguiente”, explicó.

Alpine concentra sus esfuerzos en el monoplaza de 2027

Después de interrumpir anticipadamente el desarrollo de su anterior proyecto para concentrar los recursos en el auto de 2026, Alpine busca dar un paso adelante en la próxima temporada. La nueva etapa también está marcada por la alianza técnica con Mercedes, que le suministra las unidades de potencia y las cajas de cambios.

En este contexto, Colapinto confirmó que la escudería ya dejó de trabajar en las actualizaciones del monoplaza actual y que el desarrollo está completamente orientado hacia 2027. “Ya están muy centrados en 2027. Obviamente, no hay más mejoras para este año y todo está enfocado en el próximo”, aseguró.

De todas formas, el piloto evitó anticipar resultados y reconoció que será necesario esperar a los primeros ensayos para comprobar si las modificaciones proyectadas funcionan como espera el equipo.

“Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año”, agregó.

La expectativa de Colapinto y la competencia con las demás escuderías

Otro factor que genera expectativas en el argentino es la continuidad dentro de Alpine. Con su lugar confirmado para 2027, volverá a compartir equipo con Pierre Gasly y tendrá la posibilidad de participar desde el comienzo en el desarrollo y la puesta a punto del próximo monoplaza.

Sin embargo, Colapinto también fue cauteloso al analizar las posibilidades de crecimiento de la escudería. El rendimiento de Alpine no dependerá únicamente de cuánto consiga mejorar su propio auto, sino también de los avances que realicen sus principales competidores.

“Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa”, concluyó el piloto argentino.

Así, mientras Alpine trabaja en el diseño de su próximo monoplaza, Colapinto apuesta a que los cambios estructurales permitan dejar atrás las dificultades de 2026 y construir una temporada más competitiva en la Fórmula 1.