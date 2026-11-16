La Selección Argentina se prepara para cerrar la última fecha FIFA de 2026 con un amistoso frente a Costa Rica, en un partido que le permitirá a Lionel Scaloni probar variantes y evaluar alternativas. Después de la derrota ante Uruguay, que dejó algunas dudas en el funcionamiento del equipo y tuvo como particularidad la ausencia de Lionel Messi, el entrenador tendrá la oportunidad de realizar modificaciones en el once titular.

El encuentro se disputará el próximo martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y marcará el cierre de la actividad internacional del año para la Albiceleste. Después de este compromiso, no habrá una nueva ventana FIFA hasta marzo de 2027.

Por el momento, Scaloni no confirmó cuántos cambios realizará respecto del equipo que enfrentó a Uruguay en La Bombonera. Sin embargo, se espera que aproveche el compromiso para darles minutos a otros futbolistas y observar distintas alternativas frente a un rival que, en principio, representa una exigencia menor.

Tras la caída ante el seleccionado uruguayo, el entrenador se mostró tranquilo respecto del rendimiento colectivo y evitó dramatizar por el resultado. También destacó el desempeño de algunos jugadores, entre ellos Nico Paz, y valoró la participación de los futbolistas más jóvenes del plantel.

Aunque todavía no existe una formación oficial, ya comienzan a aparecer algunas posibilidades para el equipo que saldrá a la cancha en Córdoba.

La posible formación de Argentina ante Costa Rica

De acuerdo con las alternativas que maneja el cuerpo técnico, la Selección Argentina podría presentar el siguiente once inicial: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soulé o Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

La posible alineación muestra una combinación de futbolistas habituales en las convocatorias con jóvenes que buscan consolidarse en el seleccionado nacional. Además, algunas posiciones todavía presentan alternativas abiertas, por lo que habrá que esperar la decisión definitiva de Scaloni.

La situación de Dibu Martínez: ¿jugará ante Costa Rica?

Una de las principales incógnitas pasa por Emiliano Martínez, quien podría volver a ocupar el arco argentino frente al conjunto centroamericano. Antes del comienzo de la fecha FIFA, la expectativa era que el arquero no participara de ninguno de los dos amistosos de noviembre, aunque su presencia ante Uruguay estuvo en duda hasta último momento.

La prioridad del cuerpo técnico es preservar su estado físico, especialmente después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por una lesión importante en la mandíbula. Por ese motivo, su participación ante Costa Rica todavía no está asegurada.

Sin embargo, la posibilidad de que el Dibu vuelva a jugar genera expectativa por un motivo particular: el arquero está a una valla invicta de alcanzar el récord de partidos sin recibir goles con la Selección Argentina, una marca que actualmente pertenece a Sergio Romero, con 47 encuentros.

De todas maneras, su presencia dependerá de la evaluación médica y de la decisión de Scaloni. Aunque el arquero seguramente tendrá entre sus objetivos alcanzar ese registro, su recuperación y su estado de salud estarán por encima de cualquier récord deportivo.