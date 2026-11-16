Durante los primeros meses de vida, algunos síntomas de los bebés pueden generar preocupación en sus familias: llanto frecuente, regurgitaciones abundantes o cambios en las deposiciones, como la presencia de mucosidad o pequeñas estrías de sangre. Ante estas señales, una de las primeras sospechas suele ser la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).

Se trata de la alergia alimentaria más frecuente en niños menores de un año. Afecta entre el 2% y el 7,5% de los bebés de ese grupo etario y puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas reacciones aparecen pocos minutos después de consumir leche, mientras que otras pueden tardar varias horas o incluso días en presentarse.

Así lo explicó el Dr. Julián Fernández Sobreira (M.N. 121.232), gastroenterólogo infantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del Grupo de Trabajo Eje Intestino-Cerebro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (LASPGHAN).

El especialista aclaró que la APLV es una respuesta del sistema inmunológico frente a determinadas proteínas presentes en la leche de vaca. En ese sentido, destacó la importancia de no confundirla con la intolerancia a la lactosa: mientras que la primera involucra una reacción inmunológica, la segunda se produce por la dificultad del organismo para digerir la lactosa, que es el azúcar presente en la leche.

Cuáles son los síntomas de la alergia a la proteína de la leche de vaca

La APLV puede provocar manifestaciones digestivas, cutáneas y, en algunos casos, respiratorias. Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Digestivos: vómitos repetidos, diarrea persistente, sangre en las deposiciones, rechazo de los alimentos y dificultades para aumentar de peso.

Cutáneos: eccema, dermatitis atópica y urticaria, caracterizada por la aparición de ronchas en la piel.

Respiratorios: dificultad para respirar o rinitis, especialmente cuando estos síntomas aparecen junto con otras manifestaciones alérgicas.

Sin embargo, el médico hizo una aclaración importante: el llanto, los gases, el reflujo o los cambios aislados en las deposiciones no son suficientes para diagnosticar una alergia.

Estos síntomas también pueden formar parte de situaciones habituales durante la lactancia y del desarrollo normal del bebé. Por eso, es fundamental evaluar el cuadro completo antes de establecer un diagnóstico.

Cómo se diagnostica la APLV

La evaluación comienza con una entrevista a los padres, en la que el profesional indaga sobre los síntomas, cuándo aparecen, cómo se alimenta el bebé y cuál es su evolución en cuanto al crecimiento y el peso.

El diagnóstico es principalmente clínico. En determinadas situaciones, sobre todo cuando existen dudas o se sospechan reacciones alérgicas inmediatas, el especialista puede solicitar pruebas complementarias.

Uno de los aspectos más importantes es que la mejoría de los síntomas después de retirar la proteína de la leche de vaca no confirma por sí sola la alergia.

En general, el procedimiento contempla dos etapas:

Dieta de eliminación: se retira la proteína de la leche de vaca durante un período de entre dos y cuatro semanas para evaluar si los síntomas mejoran. Reintroducción controlada: posteriormente, se vuelve a incorporar la proteína de manera planificada para comprobar si las manifestaciones reaparecen.

Este segundo paso es fundamental para confirmar el diagnóstico y debe realizarse bajo indicación y supervisión médica.

Qué sucede si el bebé toma leche materna

Una de las dudas que más inquietud genera en las familias es qué hacer cuando el bebé recibe lactancia materna. Sobre este punto, Fernández Sobreira llevó tranquilidad y remarcó que la lactancia debe mantenerse siempre que sea posible.

La APLV también puede presentarse en bebés alimentados exclusivamente con leche materna. En esos casos, cuando existe una sospecha clínica, el pediatra o gastroenterólogo infantil puede indicar que la madre retire temporalmente los lácteos y sus derivados de su alimentación.

En cambio, cuando el bebé se alimenta con fórmula y tiene un diagnóstico confirmado o una sospecha fundada de APLV, el profesional puede recomendar preparados especiales. Entre las alternativas disponibles se encuentran las fórmulas con proteínas extensamente hidrolizadas, las fórmulas a base de aminoácidos y las elaboradas con proteínas de arroz.

El especialista advirtió que no todas las fórmulas especiales son iguales y su elección debe adaptarse a las necesidades de cada bebé.

Además, señaló un error frecuente: pensar que las fórmulas sin lactosa sirven para tratar esta alergia. Esto no es correcto, porque la APLV es una reacción frente a las proteínas de la leche y no frente a la lactosa.

Los cuatro errores que deben evitarse

Frente a la sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, existen algunas conductas que pueden complicar el diagnóstico y el tratamiento:

Autodiagnosticar la APLV: no todos los bebés que presentan cólicos, gases o reflujo tienen esta alergia. Eliminar alimentos sin indicación médica: las restricciones innecesarias pueden provocar deficiencias nutricionales tanto en el bebé como en la madre que amamanta. Cambiar reiteradamente de fórmula: hacerlo sin una estrategia diagnóstica puede generar confusión y retrasar el tratamiento adecuado. Mantener dietas restrictivas durante demasiado tiempo: es necesario evaluar periódicamente la tolerancia, ya que muchos niños superan esta alergia durante los primeros años de vida.

Cuándo consultar con urgencia

Existen determinadas señales que requieren atención médica inmediata. Si después de consumir leche el bebé presenta dificultad para respirar, hinchazón de los labios o la lengua, decaimiento intenso o una reacción cutánea generalizada, es necesario acudir a un servicio de emergencias.

Estos síntomas pueden indicar una reacción alérgica grave y requieren una evaluación urgente.

Por último, Fernández Sobreira destacó el impacto que esta condición puede tener en la vida cotidiana de las familias. La APLV puede generar preocupación y modificar la dinámica de alimentación del hogar, especialmente cuando la madre que amamanta debe realizar cambios en su propia dieta.

Por eso, consideró fundamental que las familias reciban acompañamiento y contención, tanto del equipo de salud como de su entorno cercano.

El especialista concluyó que, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento individualizado, los niños pueden crecer y desarrollarse normalmente. Ante cualquier sospecha, recomendó evitar las restricciones alimentarias por cuenta propia y consultar con un profesional para determinar los pasos a seguir.