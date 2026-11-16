Ferro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional y se despidió del sueño de volver a Primera División. El equipo de Caballito cayó 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, y quedó afuera en la primera ronda de los playoffs. De esta manera, una temporada en la que fue uno de los principales protagonistas terminó con una fuerte decepción.

El único tanto del partido llegó a los 14 minutos del primer tiempo, en una jugada que desató la polémica. Fabricio Rojas bajó la pelota con la mano en dos oportunidades antes de convertir el 1-0 para el conjunto salteño. Los jugadores de Ferro reclamaron de inmediato, pero el árbitro Maximiliano Manduca decidió convalidar el gol. En esta instancia del torneo no hay VAR, por lo que la acción no pudo ser revisada.

Con ese resultado, el Verdolaga necesitaba conseguir el empate para continuar en carrera, ya que tenía ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular. Sin embargo, no logró aprovechar las oportunidades que generó ni superar a Federico Cosentino, arquero de Gimnasia y Tiro, y terminó sufriendo una eliminación que provocó bronca entre sus hinchas.

El desenlace resulta aún más doloroso por la campaña que había realizado el equipo dirigido por Juan Manuel Sara. Ferro finalizó segundo en la Zona A con 66 puntos, la misma cantidad que Godoy Cruz, pero la diferencia de gol lo dejó afuera de la final por el primer ascenso. Durante gran parte del campeonato se mantuvo entre los candidatos y llegó a la última fecha con chances de quedarse con el primer puesto. No obstante, el empate sin goles frente a Acassuso frustró esa posibilidad.

Así, el conjunto de Caballito cerró una temporada marcada por la ilusión y la frustración: primero se quedó sin la posibilidad de disputar la final por el ascenso y ahora fue eliminado en su debut en el Reducido. Gimnasia y Tiro dio el golpe como visitante, avanzó a los cuartos de final y dejó a Ferro sin chances de pelear por el regreso a la máxima categoría.