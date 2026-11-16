Del lunes 16 al viernes 30 de noviembre, de 7:30 a 12:00, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega del refuerzo alimentario.



La distribución se realizará tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.



De esta manera, el calendario será el siguiente: el lunes 16, lo harán los documentos terminados en 0; el martes 17, en 1; miércoles 18, en 2; el jueves 19, 3 y viernes 20, en 4.



En tanto, el martes 24 corresponderá a los documentos finalizados en 5; el miércoles 25, en 6; el jueves 26, en 7; el viernes 27, en 8; y el lunes 30, en 9.



El lunes 23 no se realizará entrega ya que es feriado nacional en Argentina por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre.



Desde el Municipio se recuerda a las personas beneficiarias que deberán concurrir con una bolsa reutilizable para retirar los alimentos. Esta medida forma parte de una campaña de concientización ambiental que comenzó a implementarse en el mes de enero, cuando se entregaron bolsas de tela para acompañar el retiro de los módulos alimentarios.



Es importante aclarar que la entrega se realizará únicamente a las personas titulares del beneficio que concurran de manera personal con el DNI (última versión). Se exceptúa de esta condición a las personas mayores de edad consideradas de riesgo y a las personas con discapacidad; en esos casos podrá asistir un familiar, quien deberá presentar el DNI del beneficiario.