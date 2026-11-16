Godoy Cruz cumplió con su objetivo y concretó el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. El conjunto mendocino venció 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y consiguió el ascenso a Primera División, apenas un año después de haber perdido la categoría. De esta manera, el Tomba tuvo su revancha y recuperó rápidamente el lugar que había dejado en 2025.

En el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, el equipo cuyano impuso su jerarquía en un encuentro decisivo. Esteban Burgos abrió el marcador de penal, Axel Rodríguez estiró la ventaja y Martín Pino anotó el tercer tanto para encaminar la victoria. Sobre el final, Marcos Enrique descontó para Tristán Suárez, que no pudo quedarse con el triunfo ni alcanzar el primer ascenso de su historia.

El resultado tuvo un valor especial por el momento en el que llegó. El 15 de noviembre de 2025, Godoy Cruz había sufrido el descenso a la Primera Nacional. Exactamente un año después, el club mendocino encontró la oportunidad de revertir aquella situación y volver a competir en la máxima categoría.

El camino hacia el ascenso estuvo marcado por una definición muy ajustada en la Zona A. El Tomba terminó en el primer puesto con 66 puntos, la misma cantidad que Ferro Carril Oeste, pero consiguió la clasificación a la final gracias a una mejor diferencia de gol: +20 contra +7. En la última jornada, derrotó 2-1 a Almirante Brown y aprovechó el empate sin goles del Verdolaga frente a Acassuso para quedarse con el liderazgo.

Por su parte, Tristán Suárez también llegó a la definición después de una destacada campaña en la Zona B. El conjunto de Ezeiza tenía la posibilidad de hacer historia y conseguir el primer ascenso a Primera División desde su fundación, pero no pudo superar al equipo mendocino y ahora deberá buscar otra oportunidad en el Reducido.

Para Godoy Cruz, el triunfo significó mucho más que un ascenso: fue la posibilidad de dejar atrás una de las etapas más difíciles de su historia reciente. Después de una temporada en la segunda categoría, el Tomba consiguió su objetivo, recuperó su lugar en Primera y celebró una revancha que esperó durante doce meses.