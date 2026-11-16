Bullrich tienta a Juan Pedro Aleart para competir por la Gobernación de Santa Fe
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA16 de noviembre de 2026
En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno municipal para la promoción y prevención de la salud, el Punto Sano sigue brindando atención gratuita a los ciudadanos en la Plaza 25 de Mayo.
De lunes a viernes, de 9:00 a 11:00, profesionales de la salud estarán disponibles para realizar controles de rutina, como medición de presión arterial, peso, talla y evaluación de diabetes e hipertensión, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles.
El servicio es totalmente gratuito y para todas las personas.