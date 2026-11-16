La Justicia pampeana condenó a un hombre a indemnizar a su ex esposa por la pérdida de valor de una aeronave Cessna que formaba parte de la sociedad conyugal y que permaneció bajo su custodia durante casi ocho años. La Cámara de General Pico entendió que tenía la obligación de conservar el bien y que no logró explicar qué ocurrió con las piezas que desaparecieron.

La decisión fue adoptada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, mediante el voto de la jueza Estela L. Rodríguez, al que adhirió su colega Angel C. M. Aragonés. Los magistrados revocaron el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda por considerar que no estaba acreditado quién había provocado el desguace de la aeronave.

El avión, un Cessna 188, había sido inmovilizado judicialmente en noviembre de 2015 y quedó dentro de un hangar ocupado por el demandado, quien desarrollaba allí actividades de aeroaplicación. En ese momento presentaba problemas mecánicos relacionados con el motor, pero no se encontraba desmantelado.

Una pericia realizada años después permitió determinar que la aeronave había perdido numerosas piezas esenciales, tenía el motor incompleto y presentaba una depreciación estimada en 90.000 dólares.

Para la Cámara, no era necesario establecer quién había retirado materialmente cada componente faltante. Los jueces consideraron que el hombre tenía una obligación de conservación derivada de la guarda exclusiva del avión y que debía cumplir con el deber de seguridad correspondiente.

El tribunal también aplicó el criterio de la carga dinámica de la prueba, según el cual debe aportar mayores elementos quien se encuentra en mejores condiciones para explicar un determinado hecho. En este caso, esa posibilidad recaía sobre el demandado, debido a que era quien tenía bajo su control la aeronave y el lugar donde permanecía.

La ex esposa, en cambio, no tenía acceso al hangar ni posibilidades concretas de controlar el estado, mantenimiento o conservación del avión. Por ese motivo, la Cámara consideró que no podía exigírsele que acreditara qué había sucedido con cada una de las piezas desaparecidas.

Los jueces remarcaron además que el demandado no demostró que el deterioro hubiera sido provocado por un tercero, un robo, vandalismo, un caso fortuito u otra circunstancia ajena que pudiera liberarlo de responsabilidad.

La sentencia destacó la diferencia entre el estado de la aeronave en 2015 y el constatado en 2023. Mientras inicialmente existía una avería mecánica que podía ser reparada, años después el avión había perdido componentes y gran parte de su valor económico.