Ronaldinho volvió a jugar un partido oficial a los 46 años y protagonizó un regreso cargado de emoción en el fútbol italiano. El histórico exdelantero brasileño vistió la camiseta del Ravenna FC, que este domingo derrotó 2-0 al Forlì por la fecha 14 de la Serie C de Italia, y volvió a competir oficialmente después de más de una década.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular y disputó los primeros 45 minutos del encuentro, antes de ser reemplazado en el descanso. Durante su participación, intervino en la jugada que terminó con el gol de Giulio Donati, autor del tanto que abrió el marcador para el conjunto local.

Su salida del campo fue uno de los momentos más destacados de la jornada. Los hinchas del Ravenna le brindaron una ovación multitudinaria y el brasileño respondió con gestos de agradecimiento, recorriendo el terreno de juego y levantando los brazos para saludar al público.

La presencia del exjugador de Barcelona y Milan había generado una enorme expectativa entre los aficionados. Ronaldinho utilizó la emblemática camiseta número 10 y fue parte de un encuentro oficial en el estadio Bruno Benelli, algo que no ocurría desde hacía más de diez años.

Cómo fue el regreso de Ronaldinho al fútbol profesional

La última presentación oficial de Ronaldo de Assis Moreira había sido en septiembre de 2015, cuando defendió los colores de Fluminense. Aunque anunció su retiro del fútbol profesional en 2018, desde entonces participó en partidos de exhibición, encuentros amistosos y diferentes eventos vinculados al deporte.

Su llegada al Ravenna FC se había anunciado meses atrás, como parte de un proyecto institucional que busca ampliar la proyección internacional del club italiano. La entidad, propiedad del empresario Ignazio Cipriani, apostó por la incorporación del brasileño tanto por su aporte deportivo como por el impacto comercial de su figura.

El regreso también tuvo repercusiones entre los hinchas: la camiseta oficial con el nombre y el número 10 de Ronaldinho se agotó en las tiendas del club pocas horas después de su lanzamiento. El dorsal elegido no fue casualidad, ya que es el mismo que acompañó al astro durante gran parte de su carrera.

La trayectoria de Ronaldinho: títulos, premios y una carrera histórica

Ronaldinho nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre y comenzó su carrera profesional en Gremio, donde debutó en 1998. Después de destacarse en el fútbol brasileño, dio el salto a Europa para incorporarse al Paris Saint-Germain.

Sin embargo, su etapa más exitosa llegó en el Barcelona, donde se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Con el conjunto catalán conquistó dos títulos de La Liga y la Champions League de 2006. Posteriormente, también defendió las camisetas de Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Con el equipo brasileño de Belo Horizonte levantó la Copa Libertadores en 2013.

Con la selección de Brasil disputó 97 partidos y marcó 33 goles. Entre sus principales conquistas se destacan el Mundial de Corea-Japón 2002, la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005.

A nivel individual, recibió el premio FIFA World Player en 2004 y 2005 y obtuvo el Balón de Oro en 2005, reconocimientos que consolidaron su lugar entre los futbolistas más destacados de su generación.